«В теле осталось больше 50 осколков от гранат»: Героя Донбасса, отбившегося от дрона ВСУ, спустя пять месяцев выписали из больницы

Герой Донбасса вернулся домой

Героя Донбасса - 41-летнего Рустама Худайнурова - спустя пять месяцев лечения, наконец, выписали из петербургской больницы. Боец из народной милиции ДНР попал сюда 30 октября 2022 года после того, как вступил в неравный бой с дроном ВСУ, который скинул на него 8 гранат. Три из них Рустам успел откинуть голыми руками. Его подвиг попал на видео, которое позже разлетелось по Сети, а об отважном русском мужчине узнал весь мир.

Худайнуров раньше был обычным шахтером, но после начала спецоперации отправился на спецоперацию. Дома все это время его ждали жена, дочь и сын. После ранения от гранат героя лечили сначала в Донецке, а затем перевели в госпиталь Петербурга. И сейчас Рустам вернулся домой к семье. Об этом боец сам рассказал «КП».

Осколки до сих пор остаются в теле бойца

- Семья знала, что я приеду, они готовились меня встречать, - улыбается Рустам. – Я тоже вернулся не с пустыми руками. Купил сыну игрушку - танк. Он очень обрадовался, теперь играет с ним. Жена и дочь мной гордятся. Супруга приготовила мне стол. Это был мой первый домашний обед почти за год. Сейчас я оформляю бумаги для прохождения врачебной комиссии, которая решит мою дальнейшую судьбу. А пока я ее жду, мы занимаемся с сыном: лепим, рисуем. Жена работает, поэтому я домашними делами занимаюсь, грубо говоря - на хозяйстве.

Героя хоть и выписали из больницы, но старые травмы дают о себе знать. Как признается Рустам, он до сих пор хромает.

- Рука тоже болит, - не скрывает мужчина. - Вообще болят места, где остались шрамы. Тем не менее, я сам хожу, хоть нога иногда и отнимается. В целом здоровью уже ничего не угрожает, но во мне осталось больше 50 осколков от гранат: вся правая сторона. Осколки не будут удалять, потому что для этого надо меня всего исполосовать. Поэтому живу с ними. Но бодрость духа не теряю!

В теле героя осталось более 50 осколков

Сейчас Рустам планирует восстановить здоровье и дождаться решения врачебной комиссии. Если медики придут к выводу, что он не сможет снова отправиться в зону СВО, то герой планирует вернуться в шахту.

- Я рад, что я дома, - признается Рустам. – Теперь я могу спокойно провести время с родными.

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