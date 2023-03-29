Уголовное дело завели на мать заморившую голодом годовалого ребенка в Ленобласти

Жительница Тихвина едва не уморила полуторагодовалую дочь голодом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области возбудили уголовное дело на мать, которая заморила голодом маленькую дочку. Сама история произошла еще осенью прошлого года, однако, спустя несколько месяцев проверок, ситуация все же приняла серьезный оборот. Об этом 29 марта 2023 года сообщил следственный комитет Ленобласти.

27 октября 2022 года в больницу в Тихвине была госпитализирована полуторагодовалая девочка. Ребенок был в очень тяжелом состоянии с признаками дистрофии.

- Установлено, что мать, не желая проявлять заботу о здоровье дочери, находящейся в зависимом от нее положении и в силу своего малолетнего возраста беспомощном состоянии, систематически не исполняла родительские обязанности, в связи с чем ребенок с тяжелой степенью дефицита массы тела был экстренно госпитализирован в больницу, - сообщили в комитете.

Врачи осмотрели девочку и установили, что дистрофия у ребенка началась из-за того, что она мало ела. Но ел мало ребенок не потому что не хотел, а потому что ее очень мало кормили.

Мать девочки - 21-летняя жительница Тихвина. По какой причине женщина морила голодом ребенка, теперь предстоит выяснить сотрудникам полиции. Уголовное дело возбуждено по статье 154 УК РФ - неисполнение родительских обязанностей. Мать сейчас находится под подпиской о невыезде. Девочку же забрали из семьи и передали под опеку.

Напомним, что буквально недавно в Петербурге прогремела громкая история о смерти новорожденного малыша - сына блогера-сыроеда. Родители заморили голодом ребенка, утверждая, что младенцам не нужно питание.