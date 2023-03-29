День Рахманинова в Эрмитаже: Музыка нон-стоп

Народный артист России, виртуозный скрипач, художественный руководитель и главный дирижер Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергей Стадлер. Фото: «Петербург-концерт»

В год памяти выдающегося русского композитора и в день его рождения — 1 апреля — в Атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа в режиме нон-стоп будет исполнена грандиозная музыкальная программа, в которой найдут отражение кульминационные грани музыкального гения Сергея Рахманинова и его богатейшего наследия.

Эксклюзивный по продолжительности и полноте содержания мультижанровый музыкальный проект представит народный артист России, виртуозный скрипач, художественный руководитель и главный дирижер Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергей Стадлер при участии музыкантов оркестра, вокалистов «Петербург-концерта» и молодых талантливых пианистов России.

Многочасовой музыкальный оммаж стартует в 13 часов, и его программа будет доступна всем посетителям музея в режиме «открытых дверей» (по билетам в музей, без дополнительной регистрации), за исключением финальной части. Билеты на вечернее отделение, которое начнется в 20.30, после официального закрытия музея, можно приобрести на сайте «Петербург-концерта».

Встреча с музыкой Рахманинова начнется с исполнения камерно-вокальных произведений: это одна из самых вдохновенных, лирико-поэтических страниц творчества композитора. Свои романсы — а их около восьмидесяти — он сочинял преимущественно на стихи великих русских поэтов XIX – начала XX века, среди которых Пушкин, Тютчев, Фет, А. Толстой, Мережковский, Бальмонт, Бунин, Северянин и многие другие.

Далее в программе прозвучат фортепианные сочинения Рахманинова, которые, благодаря его авторству, впервые в истории русской музыкальной культуры заняли центральное место: прелюдии, музыкальные моменты, этюды-картины.

Услышат посетители музея и Рапсодию на тему Паганини, которая негласно считается Пятым концертом для фортепиано с оркестром.

Симфоническое творчество Сергея Рахманинова в уникальном музыкальном проекте в честь 150-летия со дня его рождения будет представлено Первой и Второй симфониями.

Печально знаменитая премьера Первой симфонии состоялась в марте 1897 года в Санкт-Петербурге в рамках «Русских симфонических концертов» в исполнении оркестра под управлением Александра Глазунова. Заклейменная многими критиками как «декадентское» произведение, симфония (а точнее, ее провальная премьера) едва не погубила молодого композитора: слишком тяжело далось ему рождение этой музыки, но еще сложнее было пережить отчаяние и творческий кризис, который затянулся на долгих три года.При жизни Рахманинова, согласно его строгому запрету, Первая симфония больше не исполнялась и прозвучала вновь – на этот раз с успехом – спустя почти полвека, в 1944 году.

1 апреля, в день рождения Сергея Васильевича, в одном из самых креативных и созвучных духу времени музейных пространств мира гениальная Первая симфония прозвучит в исполнении Симфонического оркестра Санкт-Петербурга, за дирижерский пульт встанет художественный руководитель оркестра, народный артист России, виртуозный скрипач Сергей Стадлер.

В вечернем отделении музыкальной программы, которое начнется в 20.30 и будет доступно по отдельным билетам, прозвучат три романса в переложении для скрипки с оркестром (солирует Сергей Стадлер) и Вторая симфония – одна из самых значительных партитур отечественной и мировой музыкальной культуры, премьера которой состоялась в 1908 году. Симфония стала воплощением основных тем, образов, эмоционального строя и музыкального языка, в полной мере свойственных стилю Рахманинова, творческое кредо которого выражено в известной цитате: «Музыка прежде всего должна быть любима; должна идти от сердца и быть обращена к сердцу. Иначе музыку надо лишить надежды быть вечным и нетленным искусством».

Стать онлайн-зрителями вечернего отделения концертной программы (начало в 20.30) смогут все желающие. Генеральный информационный партнер ТАСС проведет эксклюзивную прямую трансляцию для пользователей ВКонтакте. Ее можно будет посмотреть в официальной группе информационного агентства. Прямая трансляция из Атриума Главного штаба проводится в рамках продвижения мультимедийного спецпроекта ТАСС «Человек-оркестр», который выйдет 31 марта к 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова.