«Я только что опознала тело своего сына»: Мать мальчика, утонувшего на Финском заливе, убита горем

Тела двух мальчиков нашли спустя сутки в Финском заливе / Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov

Двое мальчиков, которые отправились гулять на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, утонули в Финском заливе. Ребята восьми и одиннадцати лет, Миша и Вадим (имена изменены, прим.ред.) пропали днем 29 марта 2023 года. Родные и поисковики искали их весь день и всю ночь, пока утром 30 марта не пришли трагические известия - ребята утонули в Финском заливе. Это spb.kp.ru подтвердила мать старшего из ребят.

- Я только что была на заливе, на опознании. Мальчики, утонули, - в слезах рассказала мама Вадима.

Мама Миши также только что узнала о трагедии и пока что не знает подробности случившегося.

- Я сама узнала на минутах. Погибли оба. Больше ничего не знаю, - сказала женщина, после чего в слезах бросила трубку.

Известно, что ребята пошли гулять в районе улицы Кораблестроителей. У Вадима с собой были роликовые коньки. Видимо, мальчики решили покататься по льду, но не подумали, что он уже слишком тонкий. Тела ребят нашли в полынье.