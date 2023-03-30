Первое откровенное интервью вдовы Михаила Горшенева о сериале «Король и Шут»: «Мне больно. Хочется выключить его и забыть»

Вдова Михаила Горшенева дала большое интервью насчет жесткой критики сериала "Король и Шут". Фото: СОЦСЕТИ

«Танец злобного гения на страницах произведения…» - примерно так сейчас видит сериал «Король и Шут» вдова солиста легендарной панк-группы Ольга Горшенева. Вышло уже шесть из восьми серий, разделивших фанатов на два лагеря. Первые хвалят создателей за бескомпромиссность и откровенность, вторые же видят в кино издевку второго солиста «КиШ» Андрея Князева над своим другом Горшком.

Вдова Михаила Горшенева высказалась у себя в соцсетях, что сериал порочит память ее покойного мужа, потому что из него сделали антагониста-наркомана. Ей резко ответил режиссер проекта Рустам Мосафир. Он заявил, что все зрители, не разглядевшие глубину образа Горшка, - недалекие люди. На сторону Мосафира встал и продюсер сериала Игорь «Панкер», друживший с Горшком. По его словам, Ольга Горшенева сама согласовала образ мужа и консультировала сценаристов.

Spb.kp.ru взяла эксклюзивное интервью у вдовы рок-музыканта, в котором она впервые подробно рассказала о впечатлениях о сериале, эмоциональной беседе с главным актером и призналась, что про семью Горшеневых забыли с начала съемок до самой премьеры.

Ольга Горшенева не узнала мужа Михаила в сериале. Фото: СОЦСЕТИ

ОБ ОБРАЗЕ ГОРШКА В СЕРИАЛЕ

- Ольга, как быстро вы поняли, что сериал вам не нравится?

- Мне все было понятно с первых 20 минут. Видно суть, которую хотели передать создатели. Хотелось выключить и забыть. Я никогда не соглашусь с экранным вариантом Миши. И пускай они пишут про меня всякие статьи, в которых говорят, что я разрешила использовать образ мужа…

- Но ведь вы действительно подписали договор?

- Да, подписала. Да, дала добро. Но кому я его дала? Своим близким людям. Я с ними прожила 15 лет. И у меня не было причин им не доверять. Андрей (Князев, второй солист «КиШ». – Прим.ред.) и другие – не чужие мне люди. Но сценарий я не читала. В момент подписи договора я не думала, что эти люди могут вывернуть ситуацию вот так. И это после смерти Миши. К 10-летней годовщине со дня памяти. Мне больно от этого.

Ольга знает Андрея Князева больше 15 лет. Она признается, что не ожидала, что он позволит так сильно вывернуть сценарий сериала. Фото: СОЦСЕТИ

- С чем конкретно вы не согласны?

- В сериале идет явная пропаганда наркотиков. Моя семья, мои дети, все мы не считаем своего Мишу, простите, наркоманом-ублюдком, каким его выставили. Он творческая личность. Он любил свое дело. Он вкладывал всю душу и в семью, и в творчество, и в публику. Мы все любили и уважали его. А здесь он выглядит как… Не нравится мне это.

- В вашем критическом отзыве вы намекнули, что в сериале отразили только видение Князя.

- Нам сразу же в лоб показывают противостояние Андрея и Миши. Я считаю, что это, наверное, какие-то комплексные моменты с другой стороны (Князя – Прим.ред.). Потому что они ведь разошлись миром, они договорились. И жили совершенно спокойно. Если у человека есть какие-то свои обиды на Мишу, то я считаю, что сейчас не совсем корректно и правильно их показывать. Андрей в данный момент успешный музыкант, собирает залы. У него все есть. Что он хотел этим показать? Для чего ему в сериале нужно делать так, чтобы он сам был положительным, а Миша отрицательным?

По словам Ольги Горшеневой, Михаил очень любил Князя, несмотря на их соперничество в рамках группы. Фото: СОЦСЕТИ

- Но ведь и сам Михаил не отрицал, что в группе не всегда все было идеально.

- Да, в группе были противостояния. Андрею что-то не нравилось, поэтому он и написал сольный альбом, а потом ушел. Это не случилось с подачи Миши. Миша делал свое дело – писал музыку, занимался на репетициях с группой, с которой у него были прекрасные отношения. Но я не буду вдаваться в негатив. Спросите самого Андрея, пусть расскажет вам, как было на самом деле.

- У вашей дочки Саши тоже были вопросы к образу отца в сериале?

- Не хочу вовлекать во всю эту историю своего ребенка. У Саши, конечно, есть свои переживания, ощущения. Но мы справимся с этим. Миша – легенда, его любят миллионы. Не хочу, чтобы после его смерти его история была такой, какой она не являлась.

В сериале Горшка сыграл петербургский актер Константин Плотников, который вмиг стал популярным. Фото: кадр из фильма

«РЕЖИССЕР ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЕТ, КТО ТАКОЙ МИША»

- А на актеров вы рассержены?

- Нет, конечно. Вообще все актеры - молодцы. К ним претензий нет никаких. Я полностью их поддерживаю. После выхода нескольких серий я разговаривала с Костей Плотниковым (исполнителем роли Горшка. – Прим.ред.). Он выложился как мог, это круто. Правда. Он признался, что лично не знал Мишу. Я спросила, как же он тогда готовился к съемкам. Ведь по мнению Миши, чтобы примерить на себе чей-то образ, нужно эмоционально сродниться с человеком, чуть ли не пережить часть его жизни. Костя сказал, что готовился по архивным видео из YouTube. Это была основа. И еще читал сценарий. Тогда я поинтересовалась, мог ли он импровизировать или переубедить режиссера по некоторым моментам, касающимся Миши. Но он честно сказал, что от сценария нельзя было отклоняться.

- А с Дарьей Мельниковой, сыгравшей вас, вы общались?

- Нет, не разговаривали. Я одобряю только ее игру как артиста. Круто выложилась, отличное исполнение. Еще раз – к актерам вообще вопросов нет.

Саму Ольгу в сериале сыграла Дарья Мельникова, известная по "Папиным дочкам". Фото: кадр из фильма

- Тогда давайте о режиссере. Рустам Мосафир сказал, что ему малоинтересно ваше мнение, он с вами ни разу не встречался…

- Ну и скажите мне, что тогда мог снять этот режиссер, если он даже понятия не имеет, кто такой Михаил Горшенев? Он не общался со мной, другими родственниками. Откуда он брал всю эту информацию? Из Интернета опять же!

- Он подчеркнул, что это образ Горшка – сугубо художественный.

- Я понимаю, это не документальный фильм. Пусть это будет фэнтезийная панк-сказка. И к историям, основанным на фактах, у меня нет вопросов. Меня задело то, что мой муж выставлен в таком негативном амплуа. Можно же было раскрыть другие стороны человека. Режиссер сравнивает сериал с «Богемской рапсодией» (фильм-биография о группе Queen и Фредди Меркьюри. – Прим.ред.). Но там не углубляются в интимные подробности жизни Меркьюри. Там раскрыли персонажа, показали его любовь к матери, к женщине. Да, показали пороки, но не концентрировались на них. То, что сделали с Мишей – абсолютно жестко и никому не нужно. Это не наш Миша на экране.

Ольга считает, что Игорь "Панкер" (по центру) тоже причастен к искажению образа Михаила Горшенева. Фото: СОЦСЕТИ

- Вас не приглашали на съемки? Может, там вы могли бы на что-то повлиять.

- К нам вообще было странное отношение со стороны создателей. На премьерный показ нас не звали, хотя моя дочь звонила и интересовалась. До этого Саша просто хотела познакомиться с главными героями, которые играют папу и маму. Но, к сожалению, не срослось. Никто никуда нас не приглашал. Хотя желание приехать на съемки было. Говорить о том, что мы не хотели принимать участие в сериале – глупо. Иначе, зачем бы я общалась со сценаристами в самом начале запуска проекта. Я рассказывала им историю знакомства с Мишей. И все. Больше ничего. Никаких консультаций со мной. Ни съемок, ни приглашения на монтаж. Но я не навязчивый человек. Мы не стали сами проситься.

«ХУЖЕ УЖЕ НЕ БУДЕТ»

- Что будет дальше? Видите ли вы компромисс с создателями сериала?

- Я не хочу раздувать конфликт. Они знают прекрасно мое мнение. Мне кажется, им нужно извиниться перед нами, перед семьей Миши. Хотя бы перед матерью. Потому что я не вижу Миши на экране. Это просто какой-то треш!

- Вдруг дальше в сериале образ Михаила преобразится?

- Я сомневаюсь. Но хуже уже не будет. И пускай они пишут про меня всякие статьи, в которых говорят, что я давала добро на образ. Еще раз – я давала добро на сериал о дружбе между Андреем и Мишей. Об их хороших взаимоотношениях, о создании группы и песен. О таланте Миши как музыканта. Но я никак не думала, что все выльется в наркотическую пропаганду. Я не считаю своего мужа таким конченым наркоманом. Но прекрасно знаю, что у Андрея есть конкретные обиды. Я считаю, подло так делать по отношению к другу. Миша очень Андрюху любил.

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