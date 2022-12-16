«Он захватил части тела, а мама - куриные ножки»: В Петербурге осудили расчленителя, закопавшего труп друга во время поездки на шашлыки

В Петербурге вынесли приговор расчленителю из Колпино. Фото: ОПСС СПб

Колпинский районный суд Петербурга вынес вердикт по громкому делу об убийстве и расчленении жителя Колпино, которого из ревности зарезал друг. А чтобы скрыть преступление, убийца взял электропилу и разрезал труп. Части тела мужчины потом были найдены в овраге. Неподалеку от места, куда убийца пригласил маму на шашлыки.

- Обвиняемый пояснил, что в квартире он живет с И., конфликт собственно и возник из-за ревности к женщине. Ножом, которым был убит друг, до этого резали арбуз. Сначала обвиняемый хотел вызвать полицию, но потом передумал, так как человек, все равно, мертв. На утро подсудимый начал членить труп и раскладывать по пакетам. Потом договорился с приятелем о поездке за город. Позвал с собой И. и маму якобы на шашлыки. Фигурант захватил части тела, а мама - куриные ножки, - сообщает тонкости дела Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Пока компания жарила шашлыки на природе, убийца закапывал тело друга в овраге под березками. Сломавшаяся в процессе разделки трупа цепная электропила и нож были выброшены в пруд в городе Колпино. Оставалось лишь убрать следы в ванной, где расчленялось тело.

По возвращении домой мужчина вызвал мастера по ремонту ванн, который зачистил верхний слой эмали, после чего нанес новое покрытие.

В суде обвиняемый вину признал и просил не привлекать его сожительницу к ответственности. Иск дочери убитого на миллион рублей он признал.

Судья дал ревнивому петербуржцу 12 лет лишения свободы. А учитывая, что подсудимый лишь в 2021 году вышел из мест заключения по условно-досрочному освобождению - в 2015 году он получил 10 лет за убийство - накинул еще два года сверху. Итого: 14 лет в колонии особого режима.

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