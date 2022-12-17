Плата за содержание жилья в Петербурге поднимется на 8,5% с 1 июля 2023 года

С 1 июля плату за содержание жилья в Петербурге поднимут на 8,5% Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с 1 июля 2023 года поднимут плату за содержание жилья. Стоимость повысится на 8,5 процентов. Это уже утвердил комитет по тарифам Северной столицы. Об этом стало известно 16 декабря 2022 года,

- Плата за содержание жилья вырастет на 8,5 процентов с 1 июля 2023 года. Это изменение коснется нанимателей государственного жилья, а также собственников помещений в многоквартирных домах, не принявших решение о размере платы на общем собрании, - сообщили в Смольном.

Так, содержание квартиры в Петербурге, в которой на одного человека приходится 25,95 квадратных метров, вырастет на 63,32 рубля и составил 808,60 рублей на человека в месяц. Эта сумма без учета платежа за общедомовые нужды.

Важно, что в первом полугодии 2023 года размер платы останется на уровне второго полугодия текущего года.

Напомним, что с 1 декабря 2022 года в Петербурге выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Таким образом сумма в квитанции стала больше на 8,5 процентов.