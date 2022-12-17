«Снизил в 10 раз заболеваемость кори в стране»: Чем запомнился ученый-вирусолог Александр Смородинцев, скончавшийся в Петербурге

В Петербурге похоронили выдающегося вирусолога Александра Смородинцева. Фото: администрация Выборгского района СПб

В Петербурге простились с легендарным ученым Александром Смородинцевым. 92-летнего медика не стало в ночь с 13 на 14 декабря, в последние месяцы он чувствовал себя плохо и находился под присмотром врачей. Сын выдающегося академика Анатолия Смородинцева связал свою жизнь с разработкой вакцин и борьбой против вирусных инфекций. Прививками и лекарствами, к которым он приложил руку, по сей день пользуются сотни тысяч россиян. Но мало кто знает, что Александр Анатольевич пережил блокаду, а в первые годы работы вирусологом шел на риски и испытывал вакцины на себе, чтобы помочь всей стране. «КП-Петербург» собрала самые интересные факты про смелого ученого-авантюриста.

ОБЕЗВРЕЖИВАЛ БОМБЫ

В 12 лет Александр Смородинцев встретил блокаду. За пару месяцев до этого отцу будущего ученого выделили квартиру в Москве за то, что он создал прививку от клещевого энцефалита и вакцинировал советских солдат. Но семья не успела переехать в столицу. 8 сентября Ленинград осадили по всему периметру. Маленький Саша несколько месяцев отвечал за дежурство на крышах 11 зданий института акушерства и гинекологии.

Коллеги вспоминают, что Александр был более открытый и общительный, чем его легендарный отец Анатолий, разработчик многих вакцин. Фото: администрация Выборгского района СПб

- Нас бомбили, и мы должны были «охотиться» на зажигательные бомбы. Следили за состоянием здания, сообщали об авианалетах, хватали упавшие снаряды щипцами и кидали их в 500-литровые бочки с водой. Там они затухали, - вспоминал Александр Анатольевич на одной из последних пресс-конференций.

Весной 1942 года Саша и мать лечились в госпитале для голодающих, у мальчика была дистрофия. Чуть позже их все-таки эвакуировали в Москву, однако обещанную медаль «За оборону Ленинграда» подростку так и не вручили – сказали, что кончились.

ИСПЫТЫВАЛ НА СЕБЕ И ДОЧЕРИ ПРИВИВКИ

Во время учебы в Первом Ленинградском институте имени Павлова Александр решился на отчаянный шаг – записался в добровольцы к отцу, чтобы испытать на себе вакцину от инфекционного паротита.

- С тех пор у меня одно ухо не слышит, - улыбался Александр Анатольевич. – Но я не обижаюсь на отца, эксперименты на себе были нормальны для того времени. Например, мой отец был один из первых, кто протестировал на себе живую вакцину от полиомиелита и первую в мире прививку от клещевого энцефалита.

Александр Анатольевич мечтал, чтобы его книги расходились такими же тиражами, как романы Дарьи Донцовой. Фото: администрация Выборгского района СПб

Полиомиелит иначе называли детским параличом, потому что он сильнее всего заражал малышей в возрасте до четырех лет. Александр Анатольевич дал добро, чтобы его пятилетняя дочь была первым в мире ребенком, на которой испытают прививку против этой заразы. К счастью, риск был оправдан, все сложилось благополучно.

- Мы не испытывали. Мы верили в эту вакцину. Мы знали, что она хорошо работает. Затем я и отец в короткий срок привили от полиомиелита больше двух миллионов детей в Беларуси, Молдавии, Латвии, в Псковской и Новгородской области, - рассказывал Смородинцев-младший.

УНИЧТОЖИЛ КОРЬ В СССР

Уже в 1959 году Смородинцева, который тогда был старшим научным сотрудником лаборатории гриппа в НИИ имени Пастера, выявил малоизвестные парагриппозные вирусы, которым чаще всего болели дети Ленинграда. Через три года он начал разрабатывать вакцину против гепатита B, а потом в городском институте гриппа возглавил лабораторию интерферона (лекарства против вируса – прим.ред.).

- Саша был сыном гениального академика, но не боялся остаться в тени отца, а работал не покладая рук на развитие науки. Я помню его как очень открытого и общительного человека, - поделилась с «КП-Петербург» советник директора НИИ Гриппа им. Смородинцева Людмила Цыбалова. – Его работа с интерферонами была совершенно новой в Советском Союзе. Саша исследовал их функции и воздействие на организм. Только потом это уже подхватили москвичи. И сейчас мы имеем очень хороший препарат, который в первые дни вирусных заболеваний существенно снижает тяжесть инфекций. Саша вложил свой кирпичик в создании этого лекарства.

В последние годы Александр Анатольевич любил отдыхать на даче и писать научно-популярные книги о вирусах. Фото: СОЦСЕТИ

В 1970-х Александр Анатольевич защитил докторскую диссертацию по исследованию интерферона и далее плотно занялся лечением детей от инфекций. Под его руководством внедрили в практику массовую вакцинацию против кори, паротита и краснухи. Благодаря этому, к примеру, в стране в 10 раз снизилась заболеваемость корью, а сейчас она и вовсе почти полностью ликвидирована.

НАУЧНЫЙ ПОПУЛЯРИЗАТОР

На пенсии вплоть до последних месяцев жизни Александр Смородинцев занимался популяризацией науки – написал семь книг, шесть монографий, более 200 статей в журналы и помог защитить 14 кандидатских диссертаций молодым ученым. С начала пандемии коронавируса он пропагандировал вакцинацию и был одним из первых, кто сделал ее в Петербурге.

- Недалекие мамы, которые отказываются от прививок детям, они обрекают своего ребенка на болезни, - заявлял тогда Александр Анатольевич. - Например, возьмем корь. Она поражает всех живущих. А чем старше становится ребенок, тем тяжелее у него корь протекает. До того, как мы ввели вакцинацию от кори в массовый оборот, эпидемии этого вируса происходили каждые 3-4 года в СССР. Ежегодно погибали от 10 до 30 тысяч человек.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования семье, коллегам и друзьям выдающегося вирусолога.