«Моя девушка кричала, что я дурак». Герой спас человека из ледяной Фонтанки во время празднования своего дня рождения

Мужчина уже не первый раз спасает человека ФОТО: соцсети

34-летний Артем Джиоев ехал по Аничковому мосту в Петербурге вместе с родными отмечать собственный день рождения, когда на их глазах в Фонтанку упал незнакомец. Машина тут же остановилась, а Артем бросился спасать утопающего прямо в ледяную воду. Видео с этим героем быстро разошлось по Сети, где мужчину признали настоящим героем. "КП-Петербург" смогла его отыскать, чтобы расспросить о подвиге, который, как оказалось, в биографии Артема уже не первый.

- Я сам из Приозерска, приехал в Петербург отметить день рождения, который был 14 декабря. Решили с братом и сестрой покататься по городу, - вспоминает Артем Джиоев. - Вот и покатались...

Первым упавшего с моста мужчину заметил брат Артема Тимур. Остановил машину, и всей семье они отправились смотреть, что же приключилось с упавшим в Фонтанку человеком. В тот момент он уже изо всех сил барахтался в воде, пытаясь зацепиться за скользкий лед.

В воду Артем бросился, долго не думая ФОТО: соцсети

- Я, честно говоря, немного сглупил - хотел сразу с моста вслед за ним спрыгнуть, но тогда бы точно вместе с этим мужчиной бы и увяз. Хорошо, что рядом женщина была, которая подсказала, что рядом есть спуск на воду, - делится с "КП-Петербург" Артем.

Через этот спуск Артем, шаг за шагом, по льду подходил к тонущему, чтобы подать руку. Как сам сейчас смеется, в школьные времена получил бы за такое два по ОБЖ!

- Я пешком пошел, лед мог провалиться, надо было ползком. Но лед ничего, выдержал. Я когда близко был, протянул руку мужчине, но тот вылезти все равно не смог, поэтому пришлось еще чуть ближе подойти, тогда я в воду и провалился, - говорит герой.

Так, в ледяной Фонтанке с ее бурным течением мужчины оказались уже вдвоем. Каким-то чудом из этого "плена" Артем сумел быстро выбраться, затащил с собой и перепуганного незнакомца.

- Я ему кричал, чтобы делал тюленя, то есть перекатывался на лед. Получилось! На берегу уже полиция ждала, я у мужчины этого даже имя спросить забыл. Сразу разделся и сел греться в машину. Это же все на адреналине было, я о своем здоровье даже не думал, только за человека боялся, а с берега мне девушка любимая кричала, что я дурак, зря рискую, - смеется Артем.

Видео со спасением утопающего быстро распространилось в сети, где мужчину признали героем ФОТО: соцсети

Сейчас с героем все хорошо, он даже не простудился. Для него это, кстати говоря, не первый подвиг. Спасать человеческую жизнь уже приходилось.

- Я раньше на лакокрасочном заводе работал. Там у коллеги случился приступ эпилепсии, язык запал, и он начал задыхаться. Я как-то быстро сообразил и засунул ему первое, что под руку попалось - перочинный нож. Все обошлось, он задышал, - вспоминает Артем.

Возможно с такими навыками мужчине стоило бы пойти в спасатели или медики, но нет. Судьба связала его совсем с другой сферой - Артем работает в похоронном агентстве, поэтому жизни приходится спасать только по выходным.

Что касается самого тонущего, то им после спасения занялись скорая и полиция. О его состоянии, как и о причинах падения в воду, пока ничего неизвестно.

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