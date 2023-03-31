Более 223 килограммов кокаина из Латинской Америки нашли у наркодилеров под Петербургом

Возбуждено уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Двух крупных наркодилеров задержали под Петербургом. У них изъяли 223 килограмма кокаина, привезенного из Латинской Америки. Мужчин поймали, когда они пришли к подозрительному грузовику с фруктами в поселке Металлострой Колпинского района. Только в машине были не только фрукты.

- На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов из Москвы, - рассказал spb.kp.ru источник в правоохранительных органах.

Из тайника, обустроенного в грузовике, вытащили 200 прямоугольных брикетов с кокаином общим весом более 223 килограммов. Общая минимальная стоимость такой партии наркотиков может составить 1,5 миллиарда рублей.

Местных эскабаров задержали и арестовали. Расследование уголовного дела продолжается.

- Полицейскими устанавливаются все участники схемы поставок наркотических средств на территорию Российской Федерации и каналы их распространения, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, накануне полицейские нашли в гараже 19-летнего наркодилера из Ленобласти более 26 килограммов наркотиков. Парень собирался продавать запрещенные вещества. "Синтетику" он изготавливал прямо в гараже. Парня арестовали.

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