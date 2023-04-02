Хохмил до последнего: Очевидец рассказал, как в кафе Петербурга взорвали военкора Владлена Татарского

Смерть Татарского наступила на месте взрыва.
Фото: Александр КОЦ
Во время творческой встречи известного военкора Владлена Татарского в кафе Петербурга на Университетской набережной прогремел взрыв. По по последним данным, 19 человек получили ранения. Один человек погиб - сам Владлен Татарский. приоритетной версией теракта сейчас остается убийство военкора. "КП-Петербург" узнала, как все происходило в кафе из первых уст.
- Зал был битком, - рассказал "КП" очевидец Родион. - Девушка Владлену подарила бюстик, который символизировал его самого. Эта девушка достаточно навязчиво хотела ему этот бюст подарить. Он подпустил ее к себе, взял подарок. У него охраны не было. И он просто взял этот бюст, начал хохмить на тему этого бюста. Девушка отсела в сторону, сработало взрывное устройство. Порядка 10 тяжелораненых. Большое количество осколков было от этого бюста. Большое количество стекол, зеркал, посуды, все это разлетелось с достаточно большой силой. Я не военный человек. По моим ощущениям, это было больше, чем граната, потому что было снесена полностью внешняя веранда заведения, включая стеклопакеты. И через все заведение осколки долетали так, что даже витрина обрушилась. Много крови, слез, криков. Владлен погиб.
Татарский погиб на творческой встрече в Петербурге.
Фото: Александр КОЦ
Самого Родиона спас друг.
- Меня собой прикрыл мой товарищ, он сидел между мною и направлением взрыва, - делится Родион. - У него контузия и несколько мелкоосколочных ран. Посадил друга в скорую. Я в крови, но в чужой.
Кафе, где погиб Татарский.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Сейчас следователи работают на месте происшествия.
- Сегодня в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв неизвестного взрывного устройства. По предварительным данным, в результате этого погиб военкор, известный под псевдонимом Владлен Татарский, также ранения различной степени тяжести получили 19 человек. Информация о количестве пострадавших уточняется, - сообщили ГСУ СКР по Петербургу.
Владлену Татарскому было 40 лет.
Фото: Александр КОЦ
Возбуждено уголовное по статье убийство.
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