Хохмил до последнего: Очевидец рассказал, как в кафе Петербурга взорвали военкора Владлена Татарского

Смерть Татарского наступила на месте взрыва. Фото: Александр КОЦ

Во время творческой встречи известного военкора Владлена Татарского в кафе Петербурга на Университетской набережной прогремел взрыв. По по последним данным, 19 человек получили ранения. Один человек погиб - сам Владлен Татарский. приоритетной версией теракта сейчас остается убийство военкора. "КП-Петербург" узнала, как все происходило в кафе из первых уст.

- Зал был битком, - рассказал "КП" очевидец Родион. - Девушка Владлену подарила бюстик, который символизировал его самого. Эта девушка достаточно навязчиво хотела ему этот бюст подарить. Он подпустил ее к себе, взял подарок. У него охраны не было. И он просто взял этот бюст, начал хохмить на тему этого бюста. Девушка отсела в сторону, сработало взрывное устройство. Порядка 10 тяжелораненых. Большое количество осколков было от этого бюста. Большое количество стекол, зеркал, посуды, все это разлетелось с достаточно большой силой. Я не военный человек. По моим ощущениям, это было больше, чем граната, потому что было снесена полностью внешняя веранда заведения, включая стеклопакеты. И через все заведение осколки долетали так, что даже витрина обрушилась. Много крови, слез, криков. Владлен погиб.

Татарский погиб на творческой встрече в Петербурге. Фото: Александр КОЦ

Самого Родиона спас друг.

- Меня собой прикрыл мой товарищ, он сидел между мною и направлением взрыва, - делится Родион. - У него контузия и несколько мелкоосколочных ран. Посадил друга в скорую. Я в крови, но в чужой.

Кафе, где погиб Татарский. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сейчас следователи работают на месте происшествия.

- Сегодня в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв неизвестного взрывного устройства. По предварительным данным, в результате этого погиб военкор, известный под псевдонимом Владлен Татарский, также ранения различной степени тяжести получили 19 человек. Информация о количестве пострадавших уточняется, - сообщили ГСУ СКР по Петербургу.

Владлену Татарскому было 40 лет. Фото: Александр КОЦ

Возбуждено уголовное по статье убийство.

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