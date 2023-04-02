Причиной взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге 2 апреля 2023 стало спрятанное в статуэтку взрывное устройство. Фото: Анастасия ЧЕРНИКОВА

Причиной мощного взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге 2 апреля 2023 года оказалось взрывное устройство, спрятанное в статуэтку. Об этом, по предварительной информации, сообщили источники ТАСС в экстренных службах города. Напомним, что в кафе проходила творческая встреча военного корреспондента Владлена Татарского, на время вернувшегося из зоны боевых действий. Во время беседы с гостями мужчине подарили статуэтку, которая позже взорвалась. Татарский погиб на месте. В кафе вышибло стекла. По данным губернатор Александра Беглова пострадали 25 человек. Женщину, которая вручила подарок военкору, сейчас объявили в розыск.

Причина взрыва в кафе в Санкт-Петербурге 2 апреля 2023 года

- Взрывчатка была размером с кусок мыла. Ее спрятали в статуэтку, - передает источник.

Владлен Татарский за час до гибели в кафе. Фото: СОЦСЕТИ

Полиция Петербурга подтвердила гибель Татарского. Сейчас на месте дежурят все спецслужбы города. Выжившие при взрыве пытаются отойти от шока.

У кафе дежурят все спецслужбы. Фото: Анастасия ЧЕРНИКОВА

Погиб военкор Владлен Татарский

Владлен Татарский активно освещал боевые действия на спецоперации. Был в горячих точках. В своих соцсетях, где у него было больше полумиллиона подписчиков, он рассказывал о буднях российских солдат. Незадолго до гибели Татарский опубликовал у себя в Телеграм-канале видео со следующими словами, которые могли спровоцировать его врагов.

- Всех победим. Все будет, как мы любим, - говорил он из Кремля.

Известно, что после небольшого отпуска, Владлен собирался назад на спецоперацию.

Что известно о Владлене Татарском, погибшем при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге

- По словам моего сына, встреча шла больше часа. Пришла девушка, подарила Владлену подарок. После чего прозвучал взрыв, и началась паника. Сын сидел недалеко, он ранен. Он в скорой сейчас, - переживает мать одного из пострадавших зрителей на творческом вечер.

Spb.kp.ru проследит за ходом расследования громкого дела.

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