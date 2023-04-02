Взял статуэтку, после чего произошел взрыв: Как погиб военкор Владлен Татарский во время теракта в кафе в Санкт-Петербурге

Владлен Татарский скончался на месте взрыва в кафе в Санкт-Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

В возрасте 40 лет погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Он скончался во время творческой встречи в кафе Санкт-Петербурга на Университетской набережной, 45. Все произошло 2 апреля в 18.13, когда мероприятие уже заканчивалось. По словам очевидцев, одна из зрительниц подошла к Татарскому, чтобы вручить ему статуэтку в виде его бюста. Этот момент кто-то из посетителей даже снял на видео. Буквально через пару минут после этого произошел взрыв.

Предположительно, самодельное взрывное устройство было заложено в самой статуэтке. Как девушке удалось пронести взрывчатку в зал, пока неизвестно, по, по словам присутствующих на мероприятии, на входе зрителей не проверяли.

На месте взрыва в кафе, где погиб Татарский, работают спецслужбы, территория оцеплена. Фото: Анастасия ЧЕРНИКОВА

Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу, всего во время взрыва пострадали 19 человек. С различными ранениями они госпитализированы. Сейчас на месте взрыва в центре города работают спецслужбы, движение транспорта частично перекрыто.

- Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов взял на себя координацию работы спецслужб и оказания помощи пострадавшим, - сообщили в пресс-службе Смольного.

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