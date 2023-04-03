«Весь этот мир - случайность»: О чем перед взрывом в кафе Петербурга говорила девушка, которую проверяют на причастность к убийству Владлена Татарского

Полиция проверяет девушку Фото: СОЦСЕТИ

Ко взрыву в кафе Петербурга на Университетской набережной и убийстве военкора Владлена Татарского может быть причастна 26-летняя петербурженка Дарья Трепова. Как сообщают информагентства, девушка принесла на встречу с корреспондентом бюст, который позже сдетанировал. Однако, по данным "КП" задержанных по делу пока нет. ОМОН и ФСБ сейчас штурмуют квартиры тех, кто может иметь отношение к убийству. "КП" узнала, что известно о Дарье Треповой, которая может быть причастна к убийству Владлена Татарского.

Дарья Трепова в соцсетях сидела под именем Офелия. Девушка пыталась быть моделью. На ее страницах откровенные снимки и посты с фотосессий. Девушка раньше планировала стать врачом, но в последний момент она бросила эту затею.

Девушка может быть причастна ко взрыву Фото: СОЦСЕТИ

- Она училась на медицинском факультете, но на пятом курсе бросила университет, - рассказали "КП-Петербург" друзья девушки. - Сказала, что поняла, что это не ее. Дальше работала в магазине одежды.

Трепова пыталась поступить на другой факультет. Как говорят, она планировала стать артисткой.

- Она недавно окончила курсы по режиссуре, - продолжают друзья Дарьи. - В целом, она была против правительства. Ходила на митинги.

Сейчас ее проверяют на причастность к преступлению Фото: СОЦСЕТИ

Дарью ранее даже арестовывали за участие в митингах. Приговоры, которые выносили Треповой можно найти в открытом доступе. На заседаниях она свою вину не признавала. Многие друзья Дарьи в соцсетях рассказывают, что девушка в последние годы с ними не общалась. По их словам, они замечали за Дарьей странности.

- У нее были странные взгляды, - признают друзья. - Говорила, что весь этот мир - это лишь случайность.

Сейчас девушку и ее мужа проверяют на причастность к взрыву. Ранее следователи возбудили уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ее могли использовать»: Что известно о девушке, подарившей статуэтку со взрывчаткой Владлену Татарскому на встрече в Петербурге

Девушку, передавшую статуэтку Владлену Татарскому, могли использовать (подробности)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы слышим страшные вещи»: Мария Захарова прокомментировала Радио КП реакцию прозападных блогеров на убийство Владлена Татарского (подробнее)