Владлен Татарский проводил творческий вечер в кафе Петербурга Фото: Дмитрий СТЕШИН

Вечером 2 апреля во время взрыва в кафе на Университетской набережной в Петербурге погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Там в это время проходил его творческий вечер. Предположительно, бомба была в статуэтке, которую Татарскому подарила молодая девушка, пришедшая на встречу. "КП" рассказывает, что известно о девушке, подарившей статуэтку Владлену Татарскому.

О девушке, которая, предположительно, принесла бомбу в кафе, рассказали очевидцы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Была дискуссия, все было хорошо. Эта девушка уже задавала вопрос про идеологию, а потом, через какое-то время снова попросила микрофон, сказала: "Вот, это снова я, а вы помните меня? Я на студенческой встрече с вами встречалась". Он говорит: "Я вас не вижу, потому что софиты мне светят". Она сказала, что ее зовут Настя, - рассказала spb.kp.ru одна из очевидцев трагедии.

В тот день в кафе проходил творческий вечер Татарского Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дальше, по словам очевидцев, Настя рассказала, что рисовала открытки с портретом Владлена, которые уже выпустили в продажу. Такую открытку она подарила и самому Татарскому. Тот ответил шуткой - самому покупать не придется, досталась бесплатно. Но оказалось, что это были еще не все подарки, припасенные девушкой.

По последним данным пострадало 25 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Дальше она сказала, что учится на скульптора в академии художеств и сделала его скульптуру. И потом она сказала: "Она осталась у меня на входе, потому что меня спросили, не бомба ли это". Все посмеялись, она посмеялась, - вспоминает в разговоре с spb.kp.ru очевидица. - Вы знаете, у меня сложилось впечатление, что может она и не знала, что там бомба. Может ее кто-то использовал. На входе не было охраны какой-то.

Не так давно Татарский вернулся из зоны СВО Фото: Дмитрий СТЕШИН

Эта статуэтка позже и оказалась в руках Татарского. Саму девушку еще не задержали. Уголовное дело уже возбуждено. На месте продолжают работать скорая и полиция. Официально пострадавших на данный момент 25 человек.

Предварительно, сама девушка сейчас находится в больнице Петербурга.

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