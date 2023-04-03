Подозреваемую в убийстве военкора Владлена Татарского Дарью Трепову задержали в Петербурге

Дарью Трепову задержали по подозрению в убийстве Владлена Татарского. Фото: СОЦСЕТИ

Стало известно, что Дарью Трепову, которая считается подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского, задержали. Где именно разыскали девушку, пока что не уточняется. Напомним, что Трепову искали по всему Санкт-Петербургу с вечера 2 апреля 2023 года, после того, как в кафе на Университетской набережной произошел взрыв.

- По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурга сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова, - сообщили в следственном комитете России.

Как известно, Дарья жила недалеко от того кафе, где произошел взрыв. Вечером 2 апреля 26-летняя девушка принесла на встречу с военкором статуэтку в виде его бюста. Сказала, что это подарок для Татарского. Также на встрече она представилась не своим именем, а назвалась Настей.

С девушкой сейчас проводятся следственные действия и решается вопрос о меры пресечения.

По одной из версий Дарья могла не знать, что в статуэтке находится взрывчатка. Однако некоторые свидетели говорят о том, что девушка, после того, как вручила подарок, сразу поспешила сесть подальше и первая побежала к выходу после взрыва.

Сама же Дарья во время задержания заявила, что ее использовали и подставили, якобы она ничего не знала о взрывчатке. При этом сразу же после взрыва девушка успела обрезать волосы, чтобы изменить внешность.

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