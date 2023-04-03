Куда сходить в пасхальные недели

Рассказываем о тематических развлечениях для всей семьи. Фото предоставлено кулинарной школой «Дети на кухне».

Пасха - это один из самых светлых и семейных праздников в году. В это время все вместе пекут куличи, красят яйца и проводят время со своими родными и близкими. В пасхальные дни в Петербурге будут проходить множество ярких и интересных событий.

Одним из них станут совместные мастер-классы кулинарной школы «Дети на кухне» и хранителя пасхальных традиций и знаменитых драгоценных яиц - музея Фаберже.6 апреля на Московском рынке и 7 апреля в пространстве «Севкабель Порт» дети и их родители смогут приготовить и украсить пасхальный кулич под руководством шеф-кондитера кулинарной школы. Кроме того, специалисты Музея Фаберже расскажут о появлении и значении главного пасхального символа - яйца. Затем все создадут собственный пасхальный шедевр по мотивам коллекции произведений Карла Фаберже на творческом занятии по росписи деревянного яйца.

Также во время предпасхальных недель с 1 по 16 апреля в кулинарной школе пройдет серия мастер-классов для детей разных возрастов. Весело и задорно ребята научатся расписывать яйца, готовить куличи, особый кекс и творожную пасху. Кроме того на «генеральные репетиции» семейного Пасхального ужина ребята окунутся в атмосферу дружбы и согласия, которая всегда царит в семьях в этот праздник.

В день светлого праздника 16 апреля поздравлять петербуржцев и гостей Северной столицы с Пасхой будет хор Мариинского театра во главе с хормейстером Константином Рыловым. Этот музыкальный коллектив образовался еще в середине XIX века. Сейчас в репертуаре хора множество произведений: от многочисленных оперных полотен русской и зарубежной классики до сочинений кантатно-ораториального жанра и хоровых произведений a cappella. Весенним пасхальным вечером музыканты будут радовать своих гостей особой программой.

Кроме того, в Дворце культуры имени Сергея Кирова с 21 по 27 апреля пройдет Всероссийская выставка-ярмарка «Православная Русь». Мероприятие объединит более 100 монастырей, храмов, иконописных и ювелирных мастерских, крупных издательств, паломнических служб, а также ремесленных и монастырских мастерских, фермерских и крестьянских хозяйств.