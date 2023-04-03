Сбежавший за границу муж, акции протеста и агенты оппозиции: Как украинские спецслужбы завербовали террористку, убившую военкора Владлена Татарского

Дарью задержали и привезли на допрос Фото: СОЦСЕТИ

Расследование убийства военкора Владлена Татарского во время творческой встречи в Петербурге вывело российских силовиков на украинский след. Мощный взрыв, прогремевший в кафе, оказался спланирован спецслужбами Незалежной. «КП» узнала, как в этой цепочке оказалась 26-летняя петербурженка Дарья Трепова, и как ее завербовали для теракта.

«СПРОСИЛИ, НЕ БОМБА ЛИ ЭТО. И ПОСМЕЯЛИСЬ…»

Творческая встреча Владлена Татарского проходила в кафе на Университетской набережной в Петербурге. Туда военкор приехал после проведения такого же вечера в Москве. Как рассказывают очевидцы, своей охраны у Татарского не было, но на входе организаторы мероприятия досматривали людей и поначалу ту самую статуэтку со взрывчаткой внутри не пропустили – она осталась лежать на входе в заведение.

В кафе пострадали более 30 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Она задавала вопросы об идеологии, а потом через какое-то время снова попросила микрофон, сказала: «Вот, это снова я, вы помните меня? Я на студенческой встрече с вами виделась». Владлен ответил: «Я вас не вижу, потому что софиты мне светят». Она сказала, что ее зовут Настя, - рассказала «КП» одна из очевидцев трагедии.

«Настя» рассказала, что рисовала открытки с портретом Владлена, которые уже выпустили в продажу. Такую открытку она подарила и самому Татарскому. Тот ответил шуткой - самому покупать не придется, досталась бесплатно. Но оказалось, что это были не все подарки…

- Дальше она сказала, что учится на скульптора в академии художеств и сделала его скульптуру: «Она осталась у меня на входе, потому что меня спросили, не бомба ли это». Все посмеялись, она посмеялась, - вспоминает очевидица.

В итоге статуэтка все-таки попала в руки Татарского. Передать ее попросил ведущий мероприятия.

- Владлен начал хохмить на тему этого бюста, - делится другой очевидец Родион. - Девушка отсела в сторону, тут и сработало взрывное устройство. Я не военный человек. Но, по моим ощущениям, взрыв был сильнее, чем от гранаты – полностью снесло внешнюю веранду, витрина обрушилась. Много крови, слез, криков. Владлен погиб.

Сразу после случившегося террористка попыталась скрыться. Один из посетителей успел поймать ее за руку, но она вырвалась и сбежала.

На месте происшествия идут следственные действия Фото: Артем КИЛЬКИН

«БРОСИЛА УНИВЕРСИТЕТ, ХОДИЛА НА МИТИНГИ»

Той самой участницей встречи, подарившей бюст Татарскому, оказалась 26-летняя петербурженка Дарья Трепова. Поначалу писали, что она приехала из Украины, но на самом деле Дарья - коренная россиянка. В соцсетях она сидела под именем Офелия, выкладывала кадры с откровенных фотосессий, пыталась стать моделью, врачом, артисткой – ничего из этого не удалось.

- Даша училась на медицинском факультете, но на пятом курсе бросила университет, - рассказали «КП» друзья девушки. - Сказала, что это не ее. Дальше работала в магазине одежды. Хотела стать артисткой, недавно окончила курсы по режиссуре. В школе она не занимала какую-либо политическую позицию. Но позже все изменилось.Она была против правительства.

Суд в феврале 2022 года за участия в акциях протеста приговорил Трепову к 10 суткам ареста. Приговоры, которые выносили Треповой можно найти в открытом доступе. На заседаниях она свою вину не признавала. Многие друзья террористки в соцсетях рассказывают, что девушка в последние годы с ними не общалась. По их словам, они замечали за Дарьей странности.

Стихийный мемориал в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

- У нее были странные взгляды, - признают друзья. - Говорила, что весь этот мир - это лишь случайность.

«ЗАВЕРБОВАЛИ УКРАИНЦЫ»

Трепову задержали на следующий день после теракта. Она скрывалась на съемной квартире в Петербурге на Парнасе. Террористка обрезала волосы, сменила одежду, при себе был авиабилет на рейс заграницу. Трепова пыталась запутать силовиков, сняв сразу несколько квартир в городе. Сама она утверждает, что не знала о бомбе в статуэтке:

- Я задержана за пребывание на месте убийства Владлена Татарского, - так она объяснила на допросе. - Я принесла статуэтку, которая потом взорвалась.

На вопрос – кто тебе передал эту статуэтку, Трепова отвечать не стала, заявив, что расскажет позже. Однако силовики уже выяснили, как террористка оказалась замешана в преступлении.

- Установлено, что совершенный вчера теракт в отношении Владлена Татарского был спланирован украинскими спецслужбами, - сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. - Теракт в Петербурге был спланирован с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с ФБК (признан иноагентом и запрещен в России), активной сторонницей которого является задержанная Трепова.

Фото из автозака после задержания мужа Дарьи Фото: ЛПР Петербурга

Как удалось выяснить «КП», Трепова действительно была долгое время сторонницей оппозиции. На митинги ходила вместе с мужем Дмитрием Рыловым, который был членом Либертарианской партии России, которая широко пиарила задержания своих сотрудников на незаконных акциях протеста – вместе с Дмитрием на фото попадала и его жена. Судя по всему, так на нее и обратили внимание зарубежные спецслужбы. Однако сама ЛПР после взрыва заявила, что Дарья не имеет к ним отношения.

- Дарья никогда не была членом нашей партии, - заявили в ЛПР. - По нашим данным, она также никогда не была сторонницей Либертарианской партии. Ее муж - член ЛПР Дмитрий Рылов - уже длительное время находится за границей и, по его словам, не имеет никакого отношения к предполагаемым действиям Дарьи и не был осведомлен о них.

Дарья обрезала себе волосы после взрыва Фото: СОЦСЕТИ

Сам Рылов заявил, что Дарья не знала о взрывчатке и ее подставили. По его словам, жена после случившего связалась с ним и попросила найти ей убежище, что он и сделал. После чего ее задержали.

«ЕСЛИ БЫ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ В ТЕМНУЮ, ОНА БЫ НЕ СКРЫВАЛАСЬ»

Сразу же после убийства Владлена Татарского его друзья сравнили теракт с подрывом Дарьи Дугиной. Эксперты сошлись во мнении, что преступления были очень схоже спланированы. И там, и тут использовали женщину, которая сняла квартиру неподалеку от жертвы. Это подтверждают и сами офицеры разведки. По их словам, Дарья была выбрана неслучайно.

- Стимулов для вербовки всего несколько, - объясняет подполковник ФСБ в отставке, вице-президент международной антитеррористической ассоциации Алексей Филатов. - Самый основной – это идеологический. Идеология является хорошим стимулом и мотиватором для вербовки людей. Также и в данной ситуации: украинские спецслужбы, прежде всего, рассматривают людей, которые идеологически не воспринимают российскую власть. Ищут тех, кто недоволен тем, что происходит в стране. Поэтому ничего удивительного, что в сети СБУ попал человек, который состоял в рядах ФБК (признан иноагентом и запрещен в России). Ясно, что такой человек недоволен властью и готовь на действия, которые могут этой власти навредить.

Убийство Татарского сравнивают со взрывом Дарьи Дугиной Фото: СОЦСЕТИ

Офицер ФСБ уверен, что задержание Дарьи вовсе не случайность.

- Судя по тому, что она скрывалась на снятой квартире, значит, знала, что натворила. Если бы ее использовали в темную, она бы не скрывалась. Но она готовилась к эвакуации. Непонятно только одно, почему эвакуация не состоялась, - размышляет эксперт. – Может, это было в планах людей, которые организовывали данное преступление. Ведь Дарья не покинула город и достаточно легко была вычислена. Я допускаю, что это было в планах организаторов. Может, она имеет информацию, которая не соответствует действительности, и должна вывести силовиков на ложный след.

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