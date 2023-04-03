Полиция опубликовала первое видео допроса Дарьи Треповой, подозреваемой в убийстве Владлена Татарского
Фото: принтскрин видео.
Полиция опубликовала видео допроса Дарьи Треповой сразу же после задержания. Подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского призналась, что понимает за что задержана, но настаивает, что она просто оказалась на месте трагедии. Первые кадры после задержания МВД опубликовало 3 апреля 2023 года.
На видео, которое опубликовала полиция, Дарья уже с короткими волосами, так как успела обрезать их после случившегося взрыва. Девушка уверяет, что просто принесла статуэтку, но сама убивать военкора не планировала.
- Понимаешь за что задержана?
- Понимаю, - отвечает Дарья.
- За что?
- За, я бы сказала, пребывание на месте убийства Владлена Татарского.
- Что ты сделала?
- Я принесла туда статуэтку, которая взорвалась.
- А кто тебе передал эту статуэтку?
- Можно я попозже расскажу?
Взрыв прогремел вечером 2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной во время творческой встречи Владлена Татарского с поклонниками. Дарья Трепова принесла в заведение статуэтку и подарила ее военкору, после чего поспешила отойти поближе к выходу. Спустя несколько минут раздался взрыв. Девушка сбежала. Ее задержали утром 3 апреля. Татарский погиб на месте, еще 32 человека пострадали.
На месте взрыва работают криминалисты
Фото: Артем КИЛЬКИН
По факту возбуждено уголовное дело. Национальная антитеррористическая комиссия уверяет, что в деле есть украинский след. Якобы спецслужбы Украины спланировали и организовали покушение на военкора, а Дарья была просто исполнительницей.