Полиция опубликовала первое видео допроса Дарьи Треповой, подозреваемой в убийстве Владлена Татарского Фото: принтскрин видео.

Полиция опубликовала видео допроса Дарьи Треповой сразу же после задержания. Подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского призналась, что понимает за что задержана, но настаивает, что она просто оказалась на месте трагедии. Первые кадры после задержания МВД опубликовало 3 апреля 2023 года.

Видео допроса Дарьи Треповой, подозреваемой в убийстве Владлена Татарского

На видео, которое опубликовала полиция, Дарья уже с короткими волосами, так как успела обрезать их после случившегося взрыва. Девушка уверяет, что просто принесла статуэтку, но сама убивать военкора не планировала.

- Понимаешь за что задержана?

- Понимаю, - отвечает Дарья.

- За что?

- За, я бы сказала, пребывание на месте убийства Владлена Татарского.

- Что ты сделала?

- Я принесла туда статуэтку, которая взорвалась.

- А кто тебе передал эту статуэтку?

- Можно я попозже расскажу?

Что известно о взрыве в кафе в Санкт-Петербурге

Взрыв прогремел вечером 2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной во время творческой встречи Владлена Татарского с поклонниками. Дарья Трепова принесла в заведение статуэтку и подарила ее военкору, после чего поспешила отойти поближе к выходу. Спустя несколько минут раздался взрыв. Девушка сбежала. Ее задержали утром 3 апреля. Татарский погиб на месте, еще 32 человека пострадали.

На месте взрыва работают криминалисты Фото: Артем КИЛЬКИН

По факту возбуждено уголовное дело. Национальная антитеррористическая комиссия уверяет, что в деле есть украинский след. Якобы спецслужбы Украины спланировали и организовали покушение на военкора, а Дарья была просто исполнительницей.