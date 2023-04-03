«Я роскошь, которую сложно себе позволить»: Певец SHAMAN ответил Ксении Собчак на ее «признание в любви»

В ближайшие планы артиста встреча с Ксенией Собчак не входит Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже не первый месяц в Интернете любопытные поклонники наблюдают за публичной "перепиской" певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, и телеведущей Ксении Собчак. Сам артист объясняет колкие высказывания звезды влюбленностью, на что Собчак отвечает все также иронично.

"Все так. Снятся его светлые дреды-косы, а первая весенняя капель, слегка серебрясь на московском солнце, нежной ласковой трелью шепчет мне тексты его песен. Хотела бы быть рубашкой на его теле и микрофоном на его выступлениях", - написала не так давно дива в своих соцсетях.

У поклонников на этом фоне появился вопрос. Когда же ждать Ярослава Дронова на интервью у Собчак? Его spb.kp.ru и задала певцу.

- Во-первых, то, что происходит - это не переписка. Переписка подразумевает, когда мы лично что-то друг другу пишем, но мы лично не знакомы, не общались и даже мельком никогда не виделись, поэтому сложно делать какие-то выводы из этого. Очевидно, что эта переписка… Это просто человек выражает свои чувства напрямую.

- Но познакомиться лично хотели бы? Или может дать ей интервью?

- Стараюсь не форсировать события. У меня бывали такие моменты, когда ты пытаешься связаться с человеком, с которым хочешь пообщаться. Ты ищешь, и не получается, поэтому я стараюсь просто делать свое дело. Когда мне с кем встречаться? Я сегодня в Петербурге, вчера был в Ижевске. Я в разъездах постоянных. Я это такая, извините, роскошь, которую сложно себе позволить.

Похоже, мечтающей стать рубашкой Ксении Собчак придется немного с этим повременить - пока гастрольный тур у звезды не закончится. Полное интервью с певцом SHAMAN читайте здесь.

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