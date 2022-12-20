«Он считает себя мамой мальчика»: Как отец из Петербурга похитил сына и год скрывал его от экс-жены, водя за нос полицию

Утром 20 декабря мама с сыном вернулись в Петербург после года разлуки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Помогите найти ребенка! Вчера отцом был похищен мой сын Матвей. По решению суда он проживает со мной, а его отца это не устраивает. Со съемной квартиры съехал, телефон выключен. Заявление в полицию написано», - этот пост с мольбой о помощи и прикрепленными детскими фотографиями за год обошел почти весь Интернет.

Так своего маленького сына пыталась найти петербурженка Марина Мальцева. Мальчика прямо у нее из рук по дороге в садик 8 декабря 2021 года вырвал отец, несколько раз ударив женщину по голове. Это было уже не первое похищение, но самое долго – найти своего сына Марина не могла больше года. Женщина даже не знала, жив ли ребенок. К делу подключилась полиция и волонтеры, и только спустя год - 18 декабря 2022 года Матвей встретился с мамой. Отца-похитителя задержала полиция. Рассказываем, как его удалось выследить, и что подтолкнуло мужчину к краже ребенка.

Поиском ребенка занимались и полиция, и волонтеры ФОТО: vk.com/lizaalert_piter

«ЗА РЕБЕНКОМ ЕХАЛИ ИНКОГНИТО»

6 часов утра 20 декабря 2022 года. На Ладожский вокзал прибыл поезд «Белгород – Санкт-Петербург». Из него вышла Марина Мальцева, крепко сжимающая руку сына, которого, после десятков бессонных ночей и тысяч объявлений о поиске, наконец, привезла домой.

- После задержания отца, Матвея увезли в приют. Там я его и увидела. Узнал он меня не сразу, но быстро, я думала, что больше времени понадобится нам для налаживания контакта. Пару минут было ступора, такого шока какого-то, растерянности. Даже в какой-то момент он попятился чуть-чуть назад, но потом нормально все было, - признается Марина.

На первый совместный день у них большие планы – заново познакомиться с родной комнатой и всеми игрушками, а потом бегом в парикмахерскую.

- У него всегда была такая стрижка аккуратненькая, а сейчас волосы длинные, непривычно, - говорит Марина, поглядывая на сына.

За этот год Матвей, конечно, повзрослел. Когда отец похищал его в прошлый раз, они вместе успели даже съездить на море, но в этот раз все обошлось без путешествий. Возможно, именно поэтому вычислить их так долго не удавалось. Спрятать ребенка он решил в Железногорске.

Маму Матвей вспомнил за пару минут Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Я не знаю, почему именно там они остановились, не знаю даже, как полиция на него вышла. Мы ни один раз ездили в Железногорск, но каждый раз возвращались ни с чем, скорее всего там как-то сливалась информация о том, что приезжают сотрудники розыска. В этот раз все поехали инкогнито, и все получилось, - рассказала «КП-Петербург» Марина Мальцева.

«ОН НАЗЫВАЕТ СЕБЯ МАМОЙ МАТВЕЯ»

В тот день женщине пришло сообщение: «Все, нашли. Берите билет, выезжайте!». Сына она вернула, но объяснить мотивы поступка бывшего мужа до сих пор не может.

- Инициатором развода с Костей была я, он не хотел. В семье было психологическое и физическое насилие, - уверяет Марина. – После этого, я предполагаю, у него появилась идея воспитывать Матвея единолично. Это он озвучивал на экспертизе. Он считает себя мамой Матвея.

Слова Марины про «маму» имеют прямое значение… Мужчина действительно считает и называет себя матерью. Это «КП-Петербург» подтвердили и друзья Константина. Правда, версия случившегося у них немного другая.

Отец уже не первый раз похищает ребенка ФОТО: соцсети

- Он рассказывал, что расстался с бывшей, и она не давала видеться с сыном. Обратились в суд, там ему сказали, что видеться можно три часа в неделю. Этого было мало. Костя говорил, что сын стал очень скучать, капризничать. Бывшая якобы за ним не следила – у мальчика было три сотрясения мозга, он постоянно болел. За общение с сыном она якобы требовала с него три миллиона рублей, - рассказал «КП-Петербург» знакомый Константина.

Дальше мужчина поведал другу, как чудесно он проводит время с похищенным сыном – научил его плавать, читать, писать и даже начал осваивать английский. Это было во время первого похищения, тогда в соцсетях Константина даже начали появляться фотографии с поездки на море. «Мирную жизнь» отца и ребенка разрушили полицейские.

Тогда мужчина пожаловался друзьям, что «все куплено». Марина, мол, при деньгах – социальный работник. В эту историю даже друзья верят с натяжкой, тем более не верит полиция – сейчас Константин находится в СИЗО, ему вменяют «Похищение».

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