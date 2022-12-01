«Его кости разбросали по лесу отдельно от одежды»: Главные загадки в деле студента из Карелии, которого нашли мертвым спустя два года после пропажи

Собрали главные загадки о пропажи 17-летнего Игоря Гаврилова в Карелии. Фото: предоставлено "КП"

Два с половиной года идет расследование загадочной пропажи 17-летнего студента Игоря Гаврилова в Карелии. В ночь на 7 мая 2020 года парень шел с вечеринки к своей подруге. Однако в пути он сменил маршрут и свернул в сторону заправки, а после дошел до частного сектора, где его видели в последний раз.

Парня искали два года. В конце лета 2022 года следователи обнаружили кости подростка в километре от заправки – они были разбросаны по лесу. Отец и мачеха Игоря убеждены, что кто-то якобы убил его и подкинул останки уже после того, как поисковики прочесали всю местность. «КП-Петербург» рассказывает о главных загадках по этому делу.

ПОВОРОТ НЕ ТУДА

Точный маршрут Игоря в ночь пропажи. 1 - квартира приятелей, где была вечеринка. 2 - заправка, куда юноша свернул. 3 - частный дом, в который он зачем-то стучался. Фото: "Яндекс.Карты"

Вопрос, зачем Игорь свернул с единственной дороги, до сих пор терзает отца студента Дмитрия Гаврилова.

- Через частный сектор и лес нельзя срезать путь до города, – говорит отец студента. – На записи видно, что возле заправки Игорь неестественно шатался. Но подруга, с которой он говорил в ту ночь, уверяла нас, что сын не был пьян. Возможно, он упал или его кто-то побил. Мы не знаем. Может быть, он свернул с дороги, чтобы скрыться от опасности.

ДОМ НА УЛИЦЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Последнее место, где видели Игоря, - дом №27 на улице Возрождения в частном секторе. Около четырех часов ночи юноша зачем-то постучался в дверь. Но разбуженная хозяйка дома прогнала его. Местные жители думают, что студент хотел попросить помощи. Общаться с «КП-Петербург» хозяйка коттеджа отказалась, но ее подруги рассказали о событиях той ночи.

Игорь около получаса провел за заправкой. Что он там делал - никто не знает. Фото: предоставлено "КП"

- Мальчик не просил помощи! Просто спросил адрес, потому что потерялся в пространстве. Узнал и спокойно ушел. Вы думаете, кто-то будет открывать ночью дверь постороннему человеку, когда у тебя в доме спят двое маленьких детей? Семью уже 10 раз проверили на детекторе лжи, они не врут, – рассказала одна из подруг владелицы дома на Возрождения.

ЧЕЛОВЕК В ЧЕРНОМ

Родители Игоря провели собственное расследование и достали записи с камер видеонаблюдения со зданий, находившихся вблизи дороги, по которой Игорь шел к подруге. На одной из них примерно в это же время видно человека в черной одежде, шапке и с белыми кроссовками. По словам отца студента, следователи считают, что это и был Игорь. Но родители не верят.

Человек в черном, который мог видеть Игоря в ту ночь. Фото: предоставлено "КП"

- У нас Игорь никогда не носил шапки, а кеды у него были черные с белыми полосками. Обувь не светилась бы так на видео, - разводит руками Дмитрий Гаврилов.

Человека в черном так и не объявили в розыск.

ТЕЛЕФОН БЕЗ ОТПЕЧАТКОВ

На четвертый день поисков Игоря за заправкой нашли его разряженный телефон. Как рассказали «КП-Петербург» родители студента и несколько поисковиков, ранее они вдоль и поперек осмотрели эту местность, в том числе с собаками. Но смартфона там не было. Дмитрий Гаврилов считает, что его подкинули чуть позже.

- На телефоне не было отпечатков пальцев. Ни капли жира или пота. Как будто его нарочно вытерли салфеткой. Судя по экспертизе, спустя пару часов после пропажи Игоря кто-то с его телефона звонил около 10 раз на разные номера. Были исходящие и входящие звонки. Также кто-то зарегистрировал новую электронную почту с телефона. Пока что следователи не говорят, кому конкретно звонил этот человек, - сетует отец погибшего студента.

Лес хорошо просматривался с воздуха, никаких следов Игоря поисковики не видели. Фото: предоставлено "КП"

ИДТИ В ЛЕС НЕ БЫЛО ПРИЧИН

Родители студента еще в первые дни после его пропажи были уверены, что он не мог свернуть в лес. По словам отца юноши, в то время там было снега по пояс. В эти сугробы даже не сразу пошли поисковики – ограничивались квадрокоптером. Лишь пара волонтеров зашли в лес на снегоступах и с собаками – но там было пусто.

- Кто-то точно подкинул его кости. Потому что кроссовку нашли в начале леса, а кости намного дальше и в разных сторонах. Игорю что, приспичило разуться и пойти по сугробам? Этого не может быть, - убеждена поисковик Роза, - Более того, мы уже не раз проходили это место, где потом обнаружили кости. Ни запаха, ни вещей, ни следов там не было. У нас сохранился маршрут в качестве доказательства. Эти же слова мы повторили следователям, которые осенью 2022 года допрашивали нас в лесу.

Поисковики проходили по месту, где через два года найдут останки Игоря. Фото: предоставлено "КП"

Надежды родителей Игоря Гаврилова еще не угасли. Они продолжат искать зацепки по громкому уголовному делу, пока от следствия нет никаких новостей. В ноябре их просьбы услышал глава СК Александр Бастрыкин. Он потребовал от подчиненных доклад о проделанной за 2,5 года работе. Возможно, что разгадка тайны пропажи студента близка как никогда.

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