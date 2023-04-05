«Перед христианами искренне извиняюсь»: Полиция задержала мужчину, оскорблявшего русских в Петербурге

Полиция задержала русофоба, устроившего драку с полицейскими в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, который оскорблял русских и христиан, а после еще устроил драку с инспекторами ГИБДД. Подозреваемого искали с 28 марта 2023 года. Оказалось, что все это время он находился во Всеволожске Ленинградкой области. Подробности 5 апреля рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- 28 марта в полицию Приморского района поступило заявление от 47-летнего петербуржца о том, что 23 марта у дома 39 корпус 1 по Комендантскому проспекту у него произошел дорожный конфликт с водителем автомобиля «Хундай Солярис». В процессе инцидента оппонент заявителя в нецензурной форме оскорблял его в том числе с акцентом на религиозной принадлежности, - рассказали в полицию.

Весь конфликт попал на видео. Ночью 29 марта сотрудники ГИБДД заметили тот самый автомобиль, в котором находился подозреваемый русофоб. Но мужчина начал драться с полицейскими, сбежал и скрылся.

Вечером 4 апреля мужчину задержали на железнодорожной станции "Невская Дубровка" во Всеволожском районе. Он хотел уехать из области.

При задержании мужчина начал извиняться и объяснять, что просто погорячился.

- Я кого оскорблял прошу искренние извинения. Очень жалею. Просто на дороге был инцидент и не думая из-за нервов высказался. Очень раскаиваюсь, я очень перед христианами и братьями мусульманами извиняюсь, такого больше не повторится. Простите меня.

На мужчину заведено два уголовных дело за оскорбление чувств верующих и применение силы в отношении полицейского.