Машина с мужчиной и детьми провалилась в яму с кипятком на Рижском проспекте в Петербурге

Мужчина с детьми чуть не обварились в автомобиле, провалившемся в яму с кипятком на Рижском проспекте в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Прорыв трубы с кипятком на Рижском проспекте в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга утром 5 апреля 2023 года чуть не обернулся серьезной трагедией. В яму, которая образовалась из-за прорыва, провалилась машина, ехавшая по дороге. В этот момент в автомобиле находились люди: мужчина с детьми. Об этом сообщили в социальных сетях очевидцы.

- В этой машине был мужик с детьми. Я как раз крики слышал, когда к своей машине на ощупь с палкой шел, - рассказал свидетель.

Источник spb.kp.ru также подтвердил, что пострадали мужчина с ребенком. Они чудом остались живы, не успев обвариться в кипятке. Также пострадали двое спасателей, которые доставали людей из автомобиля.

На месте работают медики Фото: СОЦСЕТИ

Прорыв произошел в 8:10 часов утра возле дома 4 по Дровяной улице на углу с Рижским проспектом. На место оперативно выехали сотрудники "Теплосети". Также сами улицы оцепили сотрудники полиции, чтобы обеспечить безопасность остальных людей. На месте дежурят машины скорой помощи.

- Специалисты предприятия оперативно обеспечили все необходимые меры безопасности и приступили к отключению трубопровода. Для предотвращения более серьёзного технологического нарушения принято решение о замене поврежденного участка сетей. В зоне дефекта припаркованы автомобили без видимых признаков повреждений. Ответственность предприятия застрахована. Весь реальный ущерб будет возмещен, - сообщили в "Теплосети".