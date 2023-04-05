«Он просто любит приключения»: Без вести пропавший в Петербурге восьмилетний мальчик не в первый раз уходил из дома

Восьмилетний мальчик воспитывается в благополучной семье. Фото: "Лиза Алерт"

Пропавшего 5 апреля восьмилетнего мальчика искали, можно сказать, всем городом. На его поиски отправились неравнодушные петербуржцы, полицейские и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Все из-за того, что ребенок отправился в школу, но так и не дошел до нее. Родители забили тревогу.

- Мальчика искали до ночи по всему Парголово. На горячую линию нам позвонили местные жители, которые сказали, что видели школьника. Дальше ребенка передали полицейским, а после этого – родителям, - рассказали spb.kp.ru в пресс-службе поискового отряда «Лиза Алерт».

По словам источника spb.kp.ru, мальчик из благополучной семьи. Он не в первый раз уходит из дома, просто потому что любит приключения. Но по школьнику нельзя сказать, что он сложный ребенок.

Напомним, ребенок без вести пропал в Петербурге 4 апреля. В этот же день начались его поиски. Мальчик был тепло одет: в черную куртку с капюшоном, черные джинсы, темные брюки и синюю шапку.

Волонтеры поблагодарили неравнодушных жителей города за оказанную помощь.

- Отряд горячо благодарит всех, кто репостит ориентировки, обращает на них внимание и звонит нам с ценными свидетельствами, - сказали в отряде «Лиза Алерт».