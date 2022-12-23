Число мигрантов, выдворенных из Петербурга в 2022 году, сократилось на треть

Мигрантов в Петербурге стали меньше высылать на родину. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пока в Петербурге растет число рабочих-мигрантов на заводах, в полиции подсчитали, сколько иностранцев выдворили из города в 2022 году. Так, за 11 месяцев суды 496 раз принимали решение отправить гостей Северной столицы на родину. Для сравнения, в 2020 году домой вернулись 927 мигрантов, а в 2021 году – 681. То есть сейчас статистика ушла на спад.

- С января по ноябрь 2022 года полиция Северной столицы приняла 4 203 решения о запрете въезда в Россию для мигрантов. Это почти вдвое больше, чем в 2021 году. В целях недопущения совершения правонарушений иностранцев, освобожденных из мест лишения свободы, принимаются максимальные меры, чтобы выслать их из страны ради снижения криминогенной обстановки, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Помочь с выдворением мигрантов-нарушителей может даже Роспотребнадзор. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

К слову, всего за 2022 год на иностранцев в Петербурге составили 9 499 административных протоколов за нарушения миграционного контроля. Попадаются мигранты при проверках документов в метрополитене и других местах массового скопления. Оказывается, на решение о выдворении иностранцев может повлиять даже Роспотребнадзор. Так что за сделанную в антисанитарных условиях шаверму гостю Петербурга грозит высылка.

- В адрес полиции поступают решения от Роспотребнадзора о нежелательности пребывания иностранных граждан, если они создают реальную угрозу здоровью населения. Например, в ходе проверки устанавливается, является ли мигрант носителем опасного инфекционного заболевания, - объясняют в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что в Петербурге за уходящий год мигранты совершили 2 953 преступления. В 2021 году число преступлений иностранных граждан было больше – 3 502.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Количество рабочих-мигрантов растет на заводах Петербурга из-за дефицита кадров

В следующем году такая тенденция сохранится (подробности)

Районы Санкт-Петербурга, где мигранты чаще всего совершают преступления

Приморский район Петербурга стал лидером по числу преступлений, совершенных мигрантами в 2021 году (подробности)