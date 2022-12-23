«Станция почти готова»: в метрострое рассказали о ситуации на «Юго-Западной», которую по планам должны сдать в 2024 году

Укладку путей на "Юго-Западной" начнут уже в марте. Фото: Артем КИЛЬКИН

В «Метрострое северной столицы» (МССС) рассказали, как обстоят дела на будущей станции «юго-Западная» новой, коричневой ветке, подземки. Ее, по планам Смольного, должны ввести в строй до конца 2024 года.

- В этом году нам удалось завершить монтаж балок, которые обрамляют станционные проемы в двух тоннелях из трех. Последний тоннель будет завершен в январе и мы приступим к вскрытию перемычек между тоннелями. Станция практически готова, осталось пробить 12 проходов между боковых тоннелей и можно будет начать сооружать платформу. С марта 2023 года начнется укладка путей, - рассказал журналистам главный инженер стройуправления-2 МССС Виктор Тишкин.

По его словам, строители приступили к сооружению тупиковых тоннелей. Это самые последние горные выработки на станции. Закончено строительство двух групп камеры съездов для поездов, в которых потом установят разворотные стрелки. Все работы закончат к апрелю.

Темпы строительства, как отмечают в МССС, хорошие. Препятствием иногда становятся насыщенные водой прослойки песчаника, чего по идее быть не должно. Но это локальные проблемы и решаются в оперативном порядке.

Напомним, что до конца 24 года на коричневой ветке вместе с «Юго-Западной» должна открыться и «Путиловская». Это пересадочная станция на «Кировский завод». Здесь также идут работы.

- На станциях «Юго-Западная» и «Путиловская» проводится обустройство станционного комплекса. Также на 65% пройден наклонный ход «Путиловской». В месяц проходчики монтируют в среднем 12-15 колец, всего проектом предусмотрен монтаж 153 колец, - сообщает пресс-служба МССС.

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