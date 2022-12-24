Массовый забег Дедов Морозов прошел в центре Петербурга

Новогодний забег Дедов Морозов прошел в Петербурге. Фото: "КП-Петербург"

Сотни Дедов Морозов пробежали вечером 24 декабря по центру Петербурга. Традиционное спортивно-развлекательное мероприятие собрало на Дворцовой площади сотни спортсменов, как профессионалов, так и любителей. Формой для всех стал костюм новогоднего волшебника, который можно было получить напрокат у организаторов. А некоторые участники бежали с газетой в руках - «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» стала информационным партнером мероприятия.

- Здесь сотни человек. Настроение у всех отличное. Играет новогодняя музыка, все веселятся, танцуют, готовятся стартовать, сообщили сотрудники «КП-Петербург», принимающие участие в забеге.

Среди бегущих был замечен и розовый фламинго. Фото: "КП-Петербург".

Собираться на старте у арки Главного штаба Эрмитажа спортсмены начали еще в четыре часа дня. Еще два часа шла регистрация, а в 18:00 прозвучал стартовый выстрел.

И тут же сотни «дедушек» устремились на дистанцию в 1250 метров. Некоторые бегуны были в экзотическом виде. Верхняя часть - Дед Мороз, а нижний - розовый фламинго. Но бежать это не мешало.

Дедушки собрались в самом центре Северной столицы. Фото: "КП-Петербург".

Спортивные результаты будут подведены чуть позднее, а пока участники завоевали для себя самое главное - заряд бодрости и новогоднее настроение.

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