«Прыгали из окна с третьего этажа»: Школьницы чудом спаслись из горящей квартиры в Ленобласти, которую пьяный сосед поджег ракетницей

В Ленобласти пьяный сосед устроил пожар в соседской квартире, где школьницы громко слушали музыку. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

Пьяный сосед чуть заживо не сжег школьниц в соседской квартире в Ленобласти. Опасный для подростков вечер прошел 24 декабря в доме №8 на Школьной улице в поселке Красноозерное в Приозерском районе. Около 18:00 в квартиру к 15-летним девочкам ворвался 57-летний мужчина, выломав дверь. В руке у него была ракетница. Горе-сосед выстрелил из нее в коридор, и начался сильный пожар. Подростки испугались и вызвали на место спасателей МЧС и полицию. Огонь начал распространяться из коридора в комнату, выбежать через подъезд было невозможно.

- Ученицы восьмого и девятого классов рискнули выпрыгнуть из окна на улицу с высоты третьего этажа. В это время подросткам хотела помочь соседка, выбежавшая на лестничную клетку, но мужчина распылил ей в лицо газовый баллончик, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Квартира серьезно пострадала от пожара. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

Спасатели МЧС потушили пожар, параллельно этому полицейские задержали поджигателя и увезли в отдел для допроса.

- Они слушали громкую музыку и мешали мне отдыхать в своей квартире, - жаловался пьяный сосед.

Из полиции мужчину передали следователям, которые возбудили уголовное дело по второй части статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Ему грозит до семи лет лишения свободы. Вскоре его доставят в суд. Следствие будет просить заключить мужчину в СИЗО.

- У меня было пусковое устройство «Сигнал охотника». Я зачем-то выстрелил из ракетницы. Не знаю, зачем. Не могу объяснить, - уже терялся в показаниях у следователей задержанный сосед.

Что касается девочек, то после обследования у медиков и отпустили домой. Их состояние здоровья оценивают как удовлетворительное. Чего не скажешь о квартире – судя по видеозаписи следователей, после пожара хозяйке предстоит дорогой ремонт.

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