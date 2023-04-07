«Мне и супруге стало тяжело»: Футболист Александр Кержаков уехал из России после объявления мобилизации

Александр Кержаков уехал из России Фото: Александр ГЛУЗ

Известный футболист Александр Кержаков, бывший "зенитовец" сообщил о том, что уехал из России. Оказывается спортсмен вместе со своей семьей покинули родину еще осенью 2022 года после объявления мобилизации. Об этом он рассказал лишь спустя время в интервью у Нобеля Арустамяна на его YouTube- канале. Сейчас Кержаков вместе с женой Евгенией и сыном находятся в Дубае.

- Это не место жительства. Мы уехали, но это не значит, что поехали сюда жить. У нас там ничего нет, - подчеркнул футболист.

Кержаков признался, что решение уехать он с женой приняли осенью из-за того, что им обоим стало тяжело и страшно.

- Просто была возможность уехать. Мы понимали, что в данной сложившейся ситуации хотим уехать туда, где тепло, а не быть в России. Не сбежать, не откреститься, просто уехать в данный промежуток времени и быть где-то далеко. Мне стало очень тяжело и супруге очень тяжело, и мы поехали, - объяснил свое решение футболист.

Как отметил Кержаков, выбор на Дубай пал, потому что там хорошая погода, а сыну в таких обстоятельствах было бы приятно сменить обстановку.

Отметим, что Кержаков тайно женился в очередной раз на Евгении Ледащевой. Сейчас с ними находится его сын от второго брака.

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