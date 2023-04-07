«Обещал тысячу рублей»: Охотники на педофилов поймали врача из Красного креста во время свидания с мальчиком-подростком в Смоленске

В Смоленске депутат задержал врача из Красного креста, пристававшего к братьям-подросткам. Фото: vk.com/maxim.baranoff67

«Приедете ко мне в гости? Чего бы хотели попробовать?», – с такой странной просьбой 15-летнему школьнику из Смоленска написал неизвестный мужчина. Каков же был сюрприз для взрослого, когда во время встречи с подростком его скрутили оперуполномоченные, повезли в отдел, а все это снимал на видео депутат местного горсовета Максим Баранов. По словам народного избранникам, до школьника домогался известный в регионе 47-летний врач-травматолог Виталий из Красного креста (имя изменено, - прим.Ред.). Дело было еще в апреле 2022 года.

- Тогда мой 15-летний воспитанник, с которым мы занимались воркаутом и боксом, пожаловался на нездоровый интерес мужчины к нему и его 17-летнему брату. Поскольку мне уже приходилось ловить нескольких педофилов, я попросил продолжать вести переписку с ним, узнать, чего он хочет, - рассказал spb.kp.ru депутат. – Ну и этого врача в какой-то момент понесло. Он сам проявил инициативу. Предложил им разные пошлости. Сказал, что удовлетворит по всякому, заплатит тысячу рублей и вызовет им такси. Вместе с детьми, их родителями и полицией мы устроили западню и поймали его с поличным при встрече.

Подростки показали депутату, чего именно от них хотел врач. Фото: vk.com/maxim.baranoff67

После задержания врач стал оправдываться. Этот момент попал на видео, снятое Максимом Барановым.

- Да ничего я не писал! Ему же 16 лет. Можно что-то сделать? Ну, пожалуйста. Ну, что вы за люди? Я же не хотел ничего с ними делать. Я звал водки выпить. 16 лет – возраст согласия. Маленькому не предлагал ничего, только старшему. Я ничего плохого с точки зрения Уголовного кодекса не совершил. С моральной точки зрения – да, - говорит задержанный.

Депутат Баранов не понимает, почему следствие не нашло криминала в истории. Фото: vk.com/maxim.baranoff67

Однако прошел месяц, потом второй и третий. Как утверждает депутат Баранов, уголовное дело так и не возбудили (скан документа имеется в распоряжении редакции. – Прим.Ред.). Врача допросили и отпустили. Народный избранник пожаловался в прокуратуру, но и там не уточнили, почему дело не возбудили.

- Я требую огласки. Мы же с ним пересеклись еще раз в СК однажды. Он хвастался: «Да я чуть ли не заслуженный врач России высшей категории». Он же операции людям делает! А дома занимается не пойми чем. Давил на жалость, что у него мать умерла. Мне надоело ждать год разбирательств, поэтому 6 апреля 2023 года я опубликовал видеоролик с его задержанием, - пожаловался редакции депутат.

Травматолог подрабатывает репетитором по шахматам. Фото: скриншот с образовательного сайта

Spb.kp.ru дозвонилась до врача-травматолога, однако он оказался общаться и заблокировал номер корреспондента. По данным редакции, Виталий работает травматологом 23 года, является врачом высшей категории. Имеет высшее образование, закончил Смоленскую государственную медакадемию в 2000 году. В свободное время мужчина учит играть в шахматы через образовательную платформу, где утверждает, что он кандидат в мастера спорта.

ОФИЦИАЛЬНО

После публикации депутата Максима Баранова у себя в соцсетях видеозаписи с задержанием травматолога об инциденте высказались в СК.

- Следком проводит доследственную проверку видеозаписи о возможном совершении жителем Смоленска преступлений против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних. В ходе проверки установят все обстоятельства произошедшего и примут процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Смоленской области.

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