Педофил-мазохист развращал маленьких девочек в лесу под Петербургом

Педофил развращал маленьких девочек в лесу под Петербургом / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Неадекватный педофил-мазохист из Ленинградской области творил настолько ужасные вещи с маленькими детьми, что волосы буквально встают дыбом. В региональное управление уголовного розыска поступила оперативная информация: на юго-западе Санкт-Петербурга выявлен факт сексуальных отношений между детьми, которым еще нет и 12 лет. Жертвами маньяка становились маленькие девочки, которые летом отдыхали на дачах в одном из садоводств Ломоносовского района Ленобласти. Об этом 17 сентября 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и региону.

- Сыщики в доверительной беседе выяснили, что есть некий дядя, который и научил детей непотребному. На данный момент известно о двух жертвах сексуального насилия: 10-летней и 12-летней девочках, - рассказали в полиции.

Маньяком оказался 31-летний мужчина, житель Волхова, который предпочитает садистские игры. Причем, чтобы это делали с ним. Действовал он не один. Ему помогала 18-летняя жительница поселка Большая Ижора. Она знакомилась с детишками и заманивала их в заброшенное здание в соседнем лесу. За это маньяк давал девушке немного денег, а детям покупал чипсы.

- Я их просил доминировать надо мной, давать пощечины. Раздевался догола. Я их не заставлял. Я просил, а они сами делали, - рассказал мужчина на допросе в полицию.

Помимо ударов и пощечин, как рассказал педофил, он еще просил детей использовать сексуальные игрушки, которые оперативники нашли у мужчины при обыске.

Сейчас полиции известно о двух жертвах маньяка. Однако установлено, что преступления он совершал на протяжении всего лета, поэтому пострадавших детей может быть намного больше.

На данный момент мужчина и его подельница задержаны. Возбуждены уголовные дела. Расследование и поиск жертв педофила продолжается.

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