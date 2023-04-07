Жилищная инспекция объяснила появление в квитанциях начислений по перерасчету за коммунальные услуги в Петербурге

Жилищная инспекция объяснила появление в квитанциях начислений по перерасчету за коммуналку в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В новых квитанциях, пришедших в апреле 2023 года, у некоторых жителей Санкт-Петербурга в строке "перерасчет" могла появиться некая сумма. Горожане возмущенно начали обрывать телефоны управляющих компаний, сообщая об "ошибке". Однако никакой ошибки в действительности нет. С 27 марта 2023 года вступило в силу постановление правительства страны, по которому теперь перерасчет за коммунальные услуги производится по новому правилу. Об этом сообщили в государственной жилищной инспекции.

- Внесенными изменениями уточнен порядок перерасчета размера расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, - сообщили в инспекции.

Теперь перерасчет за коммуналку будет проводиться после окончания каждого года. А в случае, если сумма за услуги стала больше, эти начисления по перерасчету будут входить в состав платы каждый месяц равными долями в течение всего года.

Важно, что если меняется управляющая компания, то перерасчет учитывается в составе платы за коммунальные ресурсы на содержании общего имущества за последний месяц предоставления такой управляющей организацией платежного документа для внесения платы за содержание жилого помещения в таком многоквартирном доме.

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