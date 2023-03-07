Что на самом деле изменится в коммунальных платежках за общедомовые нужды в Петербурге

Изменения в расчет сумм за коммунальные ресурсы внесло правительство РФ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Это страшное слово – перерасчет… Новость об очередных изменениях в коммунальных платежках испугала и раздосадовала многих петербуржцев. Как сообщал Жилищный комитет, управляющие компании могут перерасчитать коммунальные ресурсы, потребленные на общее имущество в многоквартирных домах в 2022 году. Где перерасчет, там и подросшие суммы в квитках? Spb.kp.ru во всем разобралась и раскладывает предмет коммунальных споров по полочкам.

ЧТО ЗА ПЕРЕРАСЧЕТ?

1 сентября 2022 года правительство России уточнило порядок оплаты счетов за общедомовые нужды (ОДН). Управляйкам дали возможность брать с собственников дополнительные рубли, если расходы на ОДН превышают нормативы, а также обязанность прописывать в квитанциях информацию обо всех видах общедомовых услуг.

Как уточнили spb.kp.ru в Жилищном комитете, с сентября по сегодняшний день больше не было никаких изменений. Так что информацию о повышении стоимости услуг ЖКХ с 1 марта можно считать неправдой. Цифры в квитках в строке об ОДН действительно могут измениться из-за перерасчета, но незначительно.

Перерасчет за прошлый год пришелся на первый квартал 2023 года, некоторые петербуржцы уже получили обновленные платежки. О перерасчете горожан предупреждали на информационных стендах в их домах, на квитанции «ЕИРЦ Санкт-Петербурга».

Общедомовые нужды подсчитываются по нормативам или коллективным приборам учета. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Размер доначисления отражен в столбце «Изменение размера платы». Размер уменьшения отражен в строке: «Оплачено ранее». Также у управляющих компаний есть возможность произвести перерасчет и в марте, - уточнили spb.kp.ru в Жилищном комитете.

ЗАЧЕМ ОН ДЕЛАЕТСЯ?

Перерасчет отвечает требованиям норм Жилищного кодекса: согласно нему, собственник сам несет ответственность за потребленные коммунальные ресурсы и услуги.

- Обращаем внимание, что документ не предполагает оплаты долгов за ЖКУ соседей. Кроме того, документ напрямую не повлечет повышения стоимости жилищно-коммунальных услуг, он направлен на справедливый расчет, - отмечали в Минстрое.

Словом, изменения направлены на защиту прав тех собственников, которые экономят коммунальные ресурсы. Если фактическое потребление оказывается ниже норматива, то переплату учтут при этом перерасчете.

КАК РАССЧИТЫВАТЬ И ОПЛАЧИВАТЬ ОДН?

Потраченные ресурсы подсчитываются с помощью коллективного (общедомового) прибора учета или по нормативам, если такого прибора в доме нет. Показания по счетчикам собираются автоматически, а показания по нормативам опираются на документы комитета по тарифам. Например, норматив по холодной воде составляет 0,055 (м3 в месяц на «квадрат» общей площади), а по горячей - 0,034.

Кроме того, сумма зависит и от решения собственников МКД – если жильцы на общем собрании решили определить четкий размер коммунальных ресурсов по среднемесячным показаниям с перерасчетом.

Сам перерасчет ресурсов делается просто: из общедомовых показаний о потребленном объеме ресурсов отнимается внутриквартирный показатель за тот же период времени. Разница может уходить и в минус, и в незначительный плюс. Эта процедура касается всех показаний, кроме нормативных.

Перерасчет управляющие компании делали в январе и феврале, но могут сделать и в течение марта. Фото: Артем КИЛЬКИН

КОНКРЕТНО

Что входит в общедомовые нужды?

В этом перечне, уточнили в Жилищном комитете, значится всего три пункта: водоснабжение, водоотведение и электроэнергия. Словом, главные коммунальные ресурсы, которые используются при обслуживании общего имущества МКД.

Если быть точнее, то в список нужд входят:

Вода для мытья подъездов

Вода для полива клумб

Отведение сточных вод

Устранение аварий водопровода

Электроэнергия для освещения этажей

Обслуживание лифтов

Какие есть приборы учета?

В петербургских МКД установлены только общедомовой счетчик за воду и счетчик за электроэнергию.

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