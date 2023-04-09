Видео момента наезда троллейбуса на актрису Елену Шульман оказалось в распоряжении "КП". Фото: предоставлено "КП" / СОЦСЕТИ

Поклонники голливудских фильмов и сериалов скорбят по погибшей в Петербурге 53-летней актрисе дубляжа Елене Шульман. Напомним, она скончалась после жесткого ДТП у дома №13 на Загородном проспекте. Это произошло за три дня до дня рождения женщины. Spb.kp.ru узнала подробности трагедии и можно ли было спасти артистку. Оказалось, всему виной роковая случайность.

Причины смерти актрисы дубляжа Елены Шульман

- 7 апреля в 17:42 троллейбус подъезжал к остановке. В этот момент женщина решила обойти людей, стоявших там. Не глядя по сторонам и говоря по телефону, она вышла на проезжую часть прямо перед подъезжающим транспортом. Водитель резко затормозил, но пешеход все равно попала под колес. Мы выражаем соболезнования родственникам женщины, - рассказали spb.kp.ru в пресс-службе комитета по транспорту.

10 апреля Елене исполнилось бы 54 года. Многие поклонники называют ее "голосом детства". Фото: СОЦСЕТИ

Несмотря на тяжелейшие травмы, Елена еще была жива. На место вызвали реанимацию. Ее госпитализировали с переломами костей таза, бедра и множественными травмами живота и груди. Однако 9 апреля женщина скончалась в больнице.

Видео ДТП с актрисой дубляжа Еленой Шульман

- Все сообщество актеров дубляжа сейчас в шоке, - признался редакции Михаил Соколов, администратор сообщества фанатов Шульман. – У нее остались два взрослых сына. Сейчас держим с ними связь.

Как сообщили spb.kp.ru в ГУ МВД России, по факту трагедии проводится доследственная проверка. Не исключено. что все закончится возбуждением уголовного дела.

Добавим, что в кино Елена Шульман озвучила несколько сотен ролей. Она наиболее известна по озвучиванию Мэри Джейн из трилогии «Человека-паука» Сэма Рэйми, а также Мэри Ватсон из сериала «Шерлок». Кроме этого ее знают и любят российские дети – именно она подарила голос Кузе и Бабе Капе в «Лунтике» и Дружку из «Барбоскиных».

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