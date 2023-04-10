Из-за занозы попал в реанимацию: Падение 11-летнего мальчика на велотреке во время соревнований в Петербурге попало на видео

На велотреке упали сразу несколько детей. Фото: Скриншот из видео

Соревнования велосипедистов закончились травмами нескольких участников. Все происходило на велотреке «Локосфинкс» 9 апреля. Дети 2012 года должны были проехать 18 кругов. На кадрах с состязаний видно, как в какой-то момент несколько участников на одном и том же месте трассы попадали с велосипедов.

Несколько детей получили незначительные синяки, но больше всех пострадал 11-летний мальчик, которого в итоге госпитализировали в реанимацию. Врачи диагностировали у ребенка многочисленные ушибы, сотрясение мозга и колото-резанную рану.

- Действительно, было страшное падение. При падении в мальчика воткнулась заноза, щепка. Не могу уточнить, куда именно, это врачебная тайна. Неприятная, конечно, ситуация. Такое случается на деревянных треках. Хорошо, что скорая приехала быстро, - рассказал spb.kp.ru директор СПбГБУ СШОР «Школа высшего спортивного мастерства по велосипедному спорту» Гаррий Соловьев.

В реанимации мальчик находился, пока ему не сделали операцию. Щепку удаляли под наркозом. Позже отец сообщил тренерам, что ребенку уже стало лучше. Администрация спортивной школы выясняет, кто виноват в инциденте.

ОФИЦИАЛЬНО

Следственный комитет Петербурга выясняет все обстоятельства случившегося. После этого сотрудники правоохранительных органов примут процессуальное решение.

- Следователи Петроградского района организовали доследственную проверку, - сообщили в пресс-службе регионального ведомства 10 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

После травмирования 11-летнего мальчика на велотреке в Петербурге СК организовал проверку

9 апреля мальчик упал с велосипеда (подробнее)