После травмирования 11-летнего мальчика на велотреке в Петербурге СК организовал проверку

9 апреля мальчик упал с велосипеда. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Следственный комитет Петербурга проводит проверку после того, как 11-летний мальчик получил травмы на велотреке. Школьник катался на велосипеде на Крестовском острове днем 9 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

- Следователи Петроградского района организовали доследственную проверку, - говорится в сообщении регионального ведомства 10 апреля.

Сейчас специалисты проводят мероприятия, которые направлены на выяснение всех обстоятельств случившегося. После проверки при необходимости сотрудники правоохранительных органов примут процессуальное решение.

Напомним, накануне двухлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа в Ленинградской области. Мать годовалой девочки не доглядела за дочерью. Малышку госпитализировали в больницу с множественными переломами черепа. Сейчас ребенок находится в крайне тяжелом состоянии: за ее жизнь борются врачи.