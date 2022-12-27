В петербургской больнице умерла годовалая девочка, проглотившая батарейку из игрушки

В Петербурге умерла годовалая девочка, проглотившая батарейку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи петербургского управления СК проводят проверку по факту смерти маленькой девочки, которая умерла в детской больнице №5 имени Филатова. Там малышка лежала с 4 декабря. Ребенок был в крайне тяжелом состоянии из-за попадания в организм инородного предмета. А именно, маленькой круглой батарейки-«таблетки» из детской игрушки.

- 4 декабря с диагнозом «инородное тело в кишечнике» в тяжелом состоянии была госпитализирована девочка 2021 года рождения. 25 декабря в 14:25 пациентка скончалась, - сообщает источник «КП-Петербург».

По предварительным данным, батарейку, по недосмотру мамы, девочка проглотила еще три месяца назад. Почему родители сразу не обратились к врачам, сейчас выясняют следователи. Видимо, мама с папой думали, что чужеродный предмет сам собой выйдет из организма.

Но именно батарейки, а также магнитные шарики из «неокуба» врачи филатовской больницы называют самыми опасными проглоченными предметами. Батарейки начинают выделять химические вещества внутри организма, а магнитные шарики притягиваются друг к другу, протирая стенки кишечника до дыр.

И в том и в другом случае надо проводить срочную операцию, иначе может произойти трагедия, как нынешняя.

Известно, что родители годовалой девочки - граждане Узбекистана. Отец работает в России легально, мать ребенка регистрации не имела. Проверкой занимается отдел Следственного комитета РФ по Фрунзенскому району Петербурга.

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