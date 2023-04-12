Работа метро на Пасху 2023 в Санкт-Петербурге: Будет ли открыто ночью

Работа метро на Пасху 2023 в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

День светлого праздника Пасхи в этом году выпадает на 16 апреля 2023 года. Богослужения в честь этого в храмах Санкт-Петербурга начнутся в полночь. В этом году никаких коронавирусных ограничений нет, поэтому все желающие смогут посетить церкви и соборы как во время ночного богослужения, так и дневного. Наша редакция узнала, планируется ли работа метро на Пасху 2023 в Санкт-Петербурге.

Работа метро на Пасху 2023 в Санкт-Петербурге

К сожалению, как сообщили в комитете по транспорту города, практики введения ночной работы метрополитена на Пасху в Санкт-Петербурге нет. Поэтому те, кто захочет отправится с окраин города на богослужение, например, в Алексанро-Невскую Лавру или Казанский собор, будут вынуждены возвращаться домой на такси. Остается надеяться, в в эту ночи еще не все мосты будут разведены.

Что касается работы остального транспорта, то ночных автобусов или троллейбусов также не планируется.

На данный момент комитет согласовывает расписание работы транспорта на праздник. Отмечается, что движение будет усилено.