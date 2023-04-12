В честь Дня космонавтики выпустили почтовую марку

12 апреля в почтовое обращение вышла марка в честь Дня Космонавтики. Фото: пресс-служба УФПС.

12 апреля в почтовое обращение вышла марка в честь Дня Космонавтики. Церемония её торжественного гашения прошла в Санкт-Петербургском планетарии.

На почтовой марке изображён космонавт на фоне космического пространства. Это рисунок победителя Открытого всероссийского тематического конкурса рисунка для почтовой марки и художественного маркированного конверта по теме «С Днём космонавтики!» Первые оттиски художественного штемпеля на почтовые марки поставили директор Макрорегион Северо-Запад Почты России Дмитрий Серебренников, директор Санкт-Петербургского планетария Михаил Белов и председатель Профсоюза работников связи России Анатолий Назейкин.

«Выпуск специального почтового штемпеля и марки — это значимое событие для филателистов, посткроссеров и всех жителей страны. Уверен, что марки станут хорошим напоминанием о подвиге покорения космоса и прекрасным дополнением филателистических коллекций», — сказал директор макрорегиона Северо-Запад Почты России Дмитрий Серебренников.

День космонавтики — значимый праздник для всего мира, ведь именно 12 апреля 1961 г. Юрий Гагарин стал первым человеком в истории, совершившим полёт в космическое пространство. Он не только открыл людям дорогу в космос, он помог осознать, что мы – часть Вселенной. Мы рады принять участие в церемонии специального гашения. Уверен, что открытки с памятными марками не только займут достойное место в коллекциях филателистов, но и приятно порадуют получателей» — сказал директор Санкт-Петербургского Планетария Михаил Белов.

Стоимость марки: 19 руб. Художник: И. Мирошниченко; оформление: В. Затологина. Общий тираж по России: 324 000 марок.

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