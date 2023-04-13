Попасть к Маслякову: в Петербурге пройдут отборочные туры в Высшую Лигу КВН

Фото: Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.

Питерский юмор известен на всю страну. Да будет новый виток интереса! 8 апреля стартовал фестиваль-открытие сезона обновленной центральной лиги «Нева» и всей системы лиг КВН Санкт-Петербурга. В 2022 году Центральная лига Санкт-Петербурга при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями стала официальной лигой Международного Союза КВН.

Центральная лига — это соревнование профессиональных команд и последний шаг перед поездкой в Сочи на Международный фестиваль КВН. Для участия в играх Центральной лиги команды проходят отбор в лигах более низкого уровня, таких как студенческие и региональные.

- Появление Центральной лиги КВН в нашем городе — значимое событие. В городе очень много студенческих команд, много людей, которые играют в КВН на предприятиях, в школах и в ссузах, поэтому важно сформировать структуру и объединить тех, кто хочет играть на сцене, проводить время с пользой и реализовываться в этом творческом направлении. Мы видим, что многие звезды шоу-бизнеса — это восходящие таланты, которые раскрылись на площадке КВН. Молодые люди, которые стремятся реализовать себя в актерском мастерстве, режиссуре, кинематографе, комедийном жанре, имеют перспективы и возможности. Правительство города поддерживает этот проект как методически и информационно, так и финансово, — говорит председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Богдан Заставный.

В прошлом году Комитет по молодежной политике провел игры Студенческой и Центральной лиг КВН. В каждой серии игр участвовало по 25 команд. Участники представляли Санкт-Петербург, Москву, Мурманск, Ростов-на-Дону, Рязань, Калининград, Белгород, Ленинградскую область (г. Сосновый Бор), а также город Пинск, Беларусь.

Команды-победительницы Студенческой и Центральной лиги отправились на КиВиН-2023 в город Сочи. По итогам Сочинского фестиваля Петербургская команда «Поэтессы» прошла в Высшую лигу сезона 2023, команды «Негоден», «Гаргамель», «Аквабатя» (ранее «Маклауд») — в первую лигу сезона 2023.

Фото: Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.

Но теперь даже не обязательно ехать в Сочи. Фестиваль Центральный Лиги «Нева», который стартовал 8 апреля, призван дать новый старт КВН-движению в Санкт-Петербурге. Для участия в фестивале зарегистрировалось 128 команд из 25 регионов России. В течение пяти дней проводились редакторские просмотры. 13 апреля в Доме Молодежи Санкт-Петербурга состоится марафон юмора — с 12:00 и до восьми вечера будут выступать команды, прошедшие отбор. В состав жюри фестиваля вошли: Виктор Вдовиченко, продюсер, заместитель генерального директора ТТО «АМИК»; Богдан Заставный, председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями; Николай Маратканов, креативный продюсер, Первый канал; Дмитрий Бушуев, чемпион Высшей лиги КВН, а также другие участники Высшей лиги КВН.

- Я впервые столкнулся с таким количеством команд. И они все разные. Очень радует, что столько молодых ребят. Было страшно представить, как придется оценивать и выбирать. Мы разработали систему оценивания, но надо отметить важный момент — мы готовим команды уже к телевизионной лиге, поэтому очень важным критерием является «телевизионность». Мы смотрим на команды как на потенциальный телевизионный продукт, — рассказывает редактор Центральной лиги «Нева», Телевизионной первой лиги КВН, чемпион Высшей лиги 2018 в составе команды «Вятка» Дмитрий Бушуев.

Помимо традиционных для КВН отборочных игр и гала-концерта программа фестиваля включает образовательные мероприятия, круглые столы по тематике развития детского КВН, лиг особого статуса и координации действий всей системы лиг, пресс-конференцию и гостевые эфиры на радио, а также работу открытой зоны при участии представителей локального бизнеса.

Для того, чтобы принять участие в фестивале в качестве зрителя необходимо просто зарегистрироваться по ссылке в ТГ-канале @KVNSPB.

Смотреть выступления команд можно будет как в зрительном зале, так и на большом экране в открытой зоне гостеприимства, где будут доступны развлечения, угощения и общение.

- Успешный старт Фестиваля стал возможным благодаря плодотворной работе всей творческой команды: петербургских КВН-щиков, опытных авторов и продюсеров, а также поддержке властей города. КВН сегодня является созидательной и конструктивной молодежной повесткой, оставаясь при этом любимой развлекательной программой для всех поколений, выполняя важную образовательную функцию, — подчеркивает продюсер Лиги «Нева», продюсер первой телевизионной Лиги КВН, двукратный чемпион Высшей Лиги СМ КВН Артур Туманян.