Против Дмитрия Касинцева, укрывшего Дарью Трепову после теракта в Петербурге, возбудили дело и отправили под домашний арест

Дмитрий Касинцев, укрывший Дарью Трепову после теракта в Петербурге, стал фигурантом уголовного дела / Фото: Объединенная пресс-службе судов СПб

В деле о теракте в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге появился еще один фигурант. На Дмитрия Касинцева завели уголовное дело. Это молодой человек, который укрывал Дарью Трепову в своей квартире на севере Петербурга после того, как 3 апреля 2023 года в заведении произошел взрыв, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский и пострадали более 40 человек. Об этом 13 апреля 2023 года сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

- Ленинградский районный суд Петербурга удовлетворив ходатайство следствия, огласил постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Дмитрия Касинцева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 205.6 УК РФ - несообщение о преступлении, - рассказали в суде.

Сейчас Касинцев проведет под домашним арестом два месяца по 10 июня 2023 года.

Напомним, что Дарью этапировали в Москву для расследования. Также ФСБ стало известно, что ей помогал организовать теракт гражданин Украины Юрий Денисов. Мужчина приехал из Киева в Москву, передал девушке бюст со взрывчаткой, а сам после теракта покинул Россию, улетев в Турцию.