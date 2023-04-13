ФСБ назвала украинца Юрия Денисова соучастником теракта, где погиб военкор Владлен Татарский

ФСБ установили соучастника убийства Татарского во время теракта в Петербурге / Фото: ФСБ

ФСБ России установила соучастника теракта в Санкт-Петербурге, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Так, стало известно, что одним из участников преступления вместе с Дарьей Треповой стал член украинской диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов. Об этом 13 апреля 2023 года пишет ТАСС

- Убийство военкора вместе с Дарьей Треповой готовил 35-летний гражданин Украины Юрий Денисов. С помощью экспресс-доставки через посредника он передал в Москве соучастнице взрывное устройство, которое было спрятано в гипсовом бюсте военкора, - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным федеральной службы безопасности, в феврале этого года Денисов прибыл через Латвию из Киева в Москву по заданию спецслужб Украины. Он начал собирать информацию об Татарском, выяснял, как тот проводит время, где живет. Для этого Денисов даже снял квартиру рядом с Татарским и купил автомобиль, чтобы следить за ним.

После того, как 3 апреля в Петербурге произошел теракт, Денисов вылетел из России через Армению в Турцию. Сейчас идет процесс объявления его в международный розыск.

Также в ФСБ считают, что к совершению теракта Дарью постоянно призывали руководители ФБК* Леонид Волков* и Иван Жданов*, которые находятся за границей.

Напомним, что вечером 3 апреля в кафе на Университетской набережной произошел теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский и более 40 человек пострадали. Дарью Трепову, которая подарила военкору статуэтку с взрывчаткой задержали на следующий день. Девушка заявила, что не знала о бомбе. Сейчас она находится под следствием в Москве. Возбуждено уголовное дело о теракте. *Минюст признал иноагентами. ФБК признан в России экстремистской организацией и запрещен