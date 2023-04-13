После стрельбы в 633 школе Петербурга возбуждено уголовное дело на 16-летнего подростка

После сообщения о стрельбе в школу приехали полицейские. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следственный комитет Петербурга показал фотографию пневматического пистолета, из которого стрелял 16-летний подросток в школе. На фотографии видно, что пистолет настоящий, как и пули. Рядом с ним лежит газовый баллончик, часть пневматики.

Из-за стрельбы пятеро учеников седьмого и восьмого класса пострадали, их отвезли в больницу. Стрелявший парень задержан сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

- Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения девятикласснику, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Петербургу.

При себе у мальчика был пистолет. Фото: СК

Напомним, все произошло утром 13 апреля в 633 школе. Парень сначала выстрелил в двух восьмиклассников перед первым уроком. А потом на перемене начал стрелять в восьмиклассников. Дети отделались легким испугом, ссадинами и царапинами. Серьезные травмы никто не получил.

Сначала пострадавших школьников отвезли в больницу, где их осмотрели врачи. Потом детей отпустили домой: сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Подросток устроил стрельбу в школе Петербурга

Парень принес пистолет в школу ради шутки (подробнее)