После стрельбы в 633 школе Петербурга возбуждено уголовное дело на 16-летнего подростка

После сообщения о стрельбе в школу приехали полицейские.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Следственный комитет Петербурга показал фотографию пневматического пистолета, из которого стрелял 16-летний подросток в школе. На фотографии видно, что пистолет настоящий, как и пули. Рядом с ним лежит газовый баллончик, часть пневматики.
Из-за стрельбы пятеро учеников седьмого и восьмого класса пострадали, их отвезли в больницу. Стрелявший парень задержан сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».
- Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения девятикласснику, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Петербургу.
При себе у мальчика был пистолет. Фото: СК
Напомним, все произошло утром 13 апреля в 633 школе. Парень сначала выстрелил в двух восьмиклассников перед первым уроком. А потом на перемене начал стрелять в восьмиклассников. Дети отделались легким испугом, ссадинами и царапинами. Серьезные травмы никто не получил.
Сначала пострадавших школьников отвезли в больницу, где их осмотрели врачи. Потом детей отпустили домой: сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.
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