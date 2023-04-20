Календарь красоты: удивительные места для круиза в каждом месяце

Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

У природы нет плохой погоды, а отпуск может прийтись на любой месяц. Кто-то отдыхает в мае, а кто-то, напротив, в октябре. И круизные операторы готовы предложить интересные варианты в любой сезон. С весны по конец осени вас ждут сотни маршрутов по всей России, а зимой - роскошные морские круизы по сказочным странам Востока. Открывайте вместе с нами календарь невероятно красивых видов и выбирайте, куда отправиться в этом году.

Фото: Дмитриева Юлия.

Май

Хотя формально май - самый теплый месяц весны, многие соотечественники знают, что порой он обманывает наши ожидания: когда в Ростове-на-Дону уже установилась идеальная летняя погода, жители обеих столиц могут еще кутаться в куртки. Поэтому лучший план: отправиться в круиз навстречу теплу. И, конечно, увидеть по дороге массу интересного.

Хотите согреться, открывая для себя Россию? Отправляйтесь в Ростов-на-Дону или Сочи. Здесь уже +20 или даже +25. По берегам гнездятся краснокнижные белые цапли, а если повезет, получится сфотографировать с борта облюбовавших лиманы (заливы с извилистыми берегами) тех самых «детей заката» - фламинго.

Для вас отпуск - это обязательно поездки на море? Попробуйте провести его на море целиком - отправляйтесь в круиз в Турцию или Египет. Они стартуют прямо из Сочи, поэтому вам не понадобится виза, а на борту лайнера Astoria Grande вас встретит полностью русскоязычный персонал. За время такого круиза вы сможете вдоволь погреться на солнце, искупаться в джакузи на 9-й палубе и по-новому открыть для себя Стамбул и Трабзон, Измир и Александрию.

Вы хотите уникальных маршрутов, недоступных большую часть года? Ловите время высокой воды на реках России. Май - лучший момент для настоящих эксклюзивов, например, большого путешествия сразу по пяти рекам - Волге, Белой, Вятке, Каме и Оке - или чтобы открыть для себя белорусское Полесье - заповедную территорию, где живы сказки и легенды, где на хатах гнездятся аисты, а десятки крошечных рек и притоков соединяют старинные городки.

Июнь

Начало лета - время белых ночей. Время идти на Север.

Это может быть круиз из Москвы в Петербург - навстречу белым ночам. А может - короткий круиз в Карелию, где над бесконечной гладью озер плывут в тумане легендарные монастыри, а закат плавно переходит в рассвет. Или длинное путешествие по Беломоро-Балтийскому каналу и немного по морю на Соловецкий архипелаг.

Для тех, кто хочет почувствовать себя первооткрывателем, июнь - время круизов по величественным рекам Сибири, например, Лене, Оби или Иртышу. Незабываемое путешествие за полярный круг - к тайге и цветущей тундре, к стойбищам оленеводов и охотников, живущих так же, как и столетия назад, к староверам и местам призовой рыбалки. И все в атмосфере легкого, расслабляющего комфорта теплоходов, где есть все необходимое для отдыха.

Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Июль и август

Идеальное время для отпуска. Если вам повезло, то выбор, пожалуй, будет сложным, ведь в эти месяцы красиво абсолютно везде - от юга до Крайнего Севера. Да и погода стоит прекрасная, какой круизный маршрут ни возьми.

Что же делать, если вы хотите в круиз, но не хотите перебирать десятки маршрутов? Мы отобрали для вас несколько вариантов, которые точно запомнятся надолго.

Если вам по вкусу жара - отправляйтесь в Астрахань. Здесь вас ждут 5 тысяч гектаров цветущих лотосов. Это зрелище точно оставит глубочайшее впечатление и станет бесценным опытом в вашей копилке путешественника. Как минимум потому, что это официально самые большие лотосовые поля в мире.

Может быть дать мысль, что с июля - погодный комфорт устанавливается уже на абсолютно всех круизных маршрутах - что на юге, что на севере, что в Сибири.

Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Не мыслите отдыха без шума городов, современного искусства, авторских кофеен и эклектичной архитектуры? Отправляйтесь в Нижний Новгород посмотреть, как расцвел древний город, погулять по легендарной ярмарке, а если повезет - полюбоваться десятками воздушных шаров, зависшими над Волгой.

Хотите единения с природой? Присмотритесь к круизам, которые проходят по городам Татарстана, например, к Сокольим горам. Вас ждет удивительное зрелище - легендарные меловые скалы, обрамляющие широко разлившиеся воды Волги. Такое можно увидеть только с воды, ведь большая часть этих гор - заповедник.

Вам по вкусу свежесть погоды или впечатлений? Самое время измерить славное море - великий Байкал из конца в конец: посетить лежбища нерп, узнать тайны шаманов и отведать омуля.

Можно совершать открытия и поближе. В августе к берегам Соловецких островов приплывают в равной степени величественные и милые киты-белухи, встреча с которыми запоминается на всю жизнь. Уже одно это делает круиз на Соловки заманчивым летним приключением.

Сентябрь и октябрь

Золотая осень - лучшее время для круиза по Золотому кольцу, что понятно уже из одного названия, ведь нарядная архитектура Древней Руси особенно пышно расцветает именно на фоне играющей огненными оттенками листвы.

Вы хотите продлить лето? К счастью, на Дону и Нижней Волге оно еще в разгаре. Во время круиза можно спокойно купаться в заповедных заводях и загорать на солнечной палубе, дегустировать легендарные помидоры и томаты и наслаждаться пением казачьих хоров.

Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Ноябрь

Даже когда новогодние праздники не за горами, можно отправиться в круиз по России. Из Москвы вас ждут путешествия, наполненные холодной красотой поздней осени.

Вы когда-нибудь играли в снежки прямо на палубе теплохода? Наслаждались видом белоснежных льдин, укутавшись в мягкий плед в уютной теплой каюте или просто следили за причудливым танцем снежинок, сидя в комфортном панорамном кафе? Все это возможно в круизе только накануне зимы. Современные теплоходы таковы, что в них уютно в любую погоду.

Зима

Лайнер Astoria Grande. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот». Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Когда навигация по родной стране закрывается, а отправиться в круиз хочется, наступает время для южных морских вояжей за границей. И тут вас ждет богатый выбор безвизовых направлений: возродившиеся морские вояжи из родного Сочи в Турцию или Египет или Персидский залив и Красное море из дружественных стран Востока.

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