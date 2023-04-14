Где можно выступать уличным музыкантам в Санкт-Петербурге с 1 мая 2023
Фото: Олег ЗОЛОТО
Выступления уличных музыкантов в Санкт-Петербурге сделали теперь официальными. Начиная с 1 мая 2023 года группы и одиночные музыканты больше не смогут выйти просто так на Невский проспект или встать и переходе и начать играть любимые песни или мелодии собственного сочинения. Теперь все только по согласованию и в строго отведенных для этого местах. Рассказываем, где можно выступать уличным музыкантам в Санкт-Петербурге с 1 мая 2023 года, а также какие правила действуют и как подать заявку.
Площадки в городе поделили на «тихие», «умеренные» и «громкие». В первых нельзя использовать любую аппаратуру для усиления звука и ударные музыкальные инструменты. В «умеренных» разрешается играть на ударных и использовать звукоусиливающую аппаратуру мощностью до 500 Вт. В «громких» местах можно и использовать барабаны, и более мощную аппаратуру.
Список адресов для выступления уличных музыкантов в Санкт-Петербурге:
В городе согласовали огромное количество мест для выступлений. Посмотреть все можно на интерактивной карте на сайте "Культура Петербурга". Здесь же следует выбрать понравившееся место, чтобы подать заявку.
- улица Генерала Симоняка, 9
- Ротонда в Саду имени 9 мая, проспект Стачек, 20
- Ивановский сад, Белевский проспект
- Виноградов сквер, переулок Матюшенко
- Сквер на улице Коллонтай, 20
- Сенатская площадь
- Исаакиевская площадь
- Таврический сад
- Овсянниковский сад
- Екатерининский сквер
- Сад Зимнего дворца, со стороны Дворцовой площади
- Сад Зимнего дворца, со стороны Дворцовой набережной
- Ново-Манежный сквер
- Инженерная улица, 8
- у Михайловского сада на набережной канала Грибоедова
- Малая Конюшенная улица, 16/26
- Малая Садовая улица, 3/54
- Невский проспект, 35
- Никольский сквер, Никольская площадь, 15
- Сквер на набережной Обводного канала, 144
- Салтыковский сад
- Площадь КДЦ "Максим", Ланское шоссе, 35
- Вишневый сад, Костромской проспект, 20
- Березовый сад, Забайкальская улица, проспект Энгельса, Олонецкая улица и Космтромкой проспект
- Парк Сосновка, между Северным проспектом, Тихорецким, Светлановский, Тореза и Витковского
- Сквер на Гаврской улице, 8
- Сквер на месте дуэли Пушкина
- Багратионовский сквер
- Полюстровский парк
- Двор на улице Кустодиева, 20/1
- Двор, проспект Художников, 29/2
- Двор улица Руднева, 21/1
- Двор улица Руднева, 4
- Сквер, улица Сикейроса, 19/1
- Сквер, Северный проспект, 8/2
- Двор, проспект Энгельса, 111/1
- Сад Ивана Фомина
- Сквер, проспект Луначарского между домам 1 и 5
- Двор, проспект Культуры, 22/1
- Сквер, улица Есенина, 8/1
- Сквер, Новороссийская улица, 22
- Сквер, проспект Луначарского, 37/2
- Сампсониевский сад, между Гренадерской, Лесным, Нейшлотской и Большим Сампсониевским
- у пруда "Очки", Московский проспект, 188а
- Парк Авиаторов
- Московский парк Победы, у Летнего театра
- Московский парк Победы, Центральная аллея
- Московский парк Победы, у павильона "Терраса"
- Московский парк Победы, у фонтана "Слава"
- Приморский парк Победы, Крестовский проспект, 21/3
- Южная роща, Типанова 2
- Северная роща, Типанова 27
- Пушкарский сад, улица Воскова, 1
- Сквер дом 51, корпус 1, литера Б по улице Коммуны
- Парк культуры и отдыха Екатериноф, Лифляндская, 12
- Парк Озеро Долгое, проспект Королева
- Сквер на Долгоозерной улице
- проспект Передовиков, дом 16, корпус 2, строение 1
- Ольгино, Вокзальная улица, 1
- поселок Парголово, Пригородный, улица Первого Мая, участок 6
- поселок Парголово, Торфяное, Старожиловская улица, 2
- пляж Морские Дубки в поселке Линий Нос, Новоцентральная улица
- поселок Лисий Нос, Центральная площадь
- Микрорайон Новая Охта, общественное пространство у дома 7, корпус 1 по улице Корнея Чуковского
- Заневский парк
- Парк Охта-Оккервиль
- Свердловская набережная у гостиницы "Охтинская"
- Малый Ильинский сад
- Парк Малиновка на пересечении Косыгина и Индустриального, либо напротив дома 20, корпус 1 по проспекту Энтузиастов, либо у пруда на проспекте Косыгина
- метро "Ладожская"
- набережная реки Глухарка, угол Богатырского и Шуваловского проспектов
- Удельный парк, Фермское шоссе, 21
- Удельный парк, между Удельным, Испытателей и Энгельса
- Сквер на Дрезденской улице, 12
- Сквер у памятника Виктору Цою, пересечение проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого
- Ушаковский сквер, пересечение улицы Турбиной и Оборонной
- Детская площадка Морошка, Заневский проспект, 55
- Сквер Лидии Клемент
- Сквер на Клинском проспекте
- Театральный сквер у Консерватории Римского-Корсакова
- Покровский сквер, площадь Тургенева
- Сад Олимпия, Московский проспект, 44
- Сад имени Валентина Пикуля, 7-я Красноармейская улица, 25
- Конногвардейский бульвар
- Сквер на улице Циолковского
- Рахманиновский сквер
- Сквер на улице Декабристов, 55
- Воскресенский сквер, Дровяной переулок
- Сквер Эйлера, 10-я линия В.О. между домами 31-33 и 37
- Сад Веры Слуцкой, между 15-й линией В.О. и Донской улицы
- Сквер у памятника Мусы Джалиля, Средний проспект В.О.
- Стрелка Васильевского острова, площадки у северной или южной Ростральной колонны
- набережная Лейтенанта Шмидта, бульвар у памятника Крузенштерну
- Парк Декабристов
- Сад Василеостровец
- Шкиперский сад
- Сквер Володина
- Площадь Сахарова
- Сквер Малые Гаванцы
- Новосмоленская набережная, сквер у реки Смоленки
- Воронцовский сквер, проспект Стачек
- Парк Интернационалистов, у проспекта Славы
- Парк Интернационалистов, пересечение проспекта Славы и Бухарестской
- Парк Интернационалистов, проспект Славы, 45
- Парк Героев-Пожарных, Южное шоссе, 55/1
- Парк Героев-Пожарных, у Софийской улицы
- Сквер Воинов-Освободителей
- под мостом Бетанкура, Петровский проспект, 20/9
- Яблоневый сад
- набережная реки Карповки, улица Чапаева, 30
- Сквер Профессора Попова, Каменноостровский проспект, 41
- Сад Андрея Петрова, Каменноостровский проспект, 26-28
- Пулковский парк у площади Победы
- Рощинский сад
- микрорайон Цветочный город, Пейзажная улица между домами 18/1 и 16/1
- Зима-Лето парк
- город Колпино, Павловская улица, 34
- город Колпино, Красная улица
- город Колпино, Парк культурны и отдыха
- город Колпино, Адмиралтейский сквер у памятника Меньшикову
- город Колпино, Городской сад
- город Колпино, сквер на Тверской улице
- поселок Усть-Ижора, площадь перед Муниципальным образованием
- - поселок Усть-Ижора, у памятника Святому Благоверному Князю Александру Невскому
- город Пушкин, Буферный парк
- город Пушкин, улица Магазейная, дом 42А
- город Пушкин, Набережная улица, 14
- город Пушкин, Колонистский пруд
- город Пушкин, Соборный сквер
- поселок Шушары, Первомайская улица, 1
- поселок Шушары, Пулковское отделение
- поселок Шушары, Ленсоветовский площадь между домами 8 и 10
- поселок Александровская, Краснокутская улица
- поселок Александровская, у малого пруда
- поселок Тярлево, Московская улица, дом 31
- поселок Тярлево, улица Новосестинская, дом 2а
- поселок Динамо, Клубная площадь, 1
- город Павловск, Березовая улица, 6
- город Павловск, Песчаный переулок, 11/16
- поселок Стрельна, Сквер перед Львовским дворцом
- город Петергоф, Торговая площадь
- поселок Левашово, проспект Карпова, 54-56
- поселок Левашово, улица Труда, 22
- поселок Левашово, Первомайская улица, 49
- поселок Левашово, у ДК "Левашовский", улица Володарского, 9
- Кронштадт, Летний сад
- Кронштадт, улица Карла Маркса
- Кронштадт, Якорная площадь
- Кронштадт, Андреевский сад
- Кронштадт, Петровский парк
- поселок Серово, Памятный знак летчики Героя Советского Союза Серова
- поселок Ушково, сквер героя Ушкова
- поселок Ушково, сквер на улице Тюрисевская
- поселок Смолячково, Приморское шоссе, 686
- Пулковский парк
- поселок Молодежное, Муниципальный парк, улица Правды, 6
- Комарово, Комаровский сквер
- Комарово, сквер на Привокзальной улице
- Сестрорецк, сквер у памятника Зощенко, улица Токарева, 7
Как подать заявку
Чтобы подать заявку, надо зайти на портал "Культура Петербурга", выбрать площадку и заполнить анкету. Подробную инструкцию можно посмотреть в материале.