Где можно выступать уличным музыкантам в Санкт-Петербурге с 1 мая 2023 Фото: Олег ЗОЛОТО

Выступления уличных музыкантов в Санкт-Петербурге сделали теперь официальными. Начиная с 1 мая 2023 года группы и одиночные музыканты больше не смогут выйти просто так на Невский проспект или встать и переходе и начать играть любимые песни или мелодии собственного сочинения. Теперь все только по согласованию и в строго отведенных для этого местах. Рассказываем, где можно выступать уличным музыкантам в Санкт-Петербурге с 1 мая 2023 года, а также какие правила действуют и как подать заявку.

Где можно выступать уличным музыкантам в Санкт-Петербурге с 1 мая 2023 году

Площадки в городе поделили на «тихие», «умеренные» и «громкие». В первых нельзя использовать любую аппаратуру для усиления звука и ударные музыкальные инструменты. В «умеренных» разрешается играть на ударных и использовать звукоусиливающую аппаратуру мощностью до 500 Вт. В «громких» местах можно и использовать барабаны, и более мощную аппаратуру.

Список адресов для выступления уличных музыкантов в Санкт-Петербурге:

В городе согласовали огромное количество мест для выступлений. Посмотреть все можно на интерактивной карте на сайте "Культура Петербурга". Здесь же следует выбрать понравившееся место, чтобы подать заявку.

- улица Генерала Симоняка, 9

- Ротонда в Саду имени 9 мая, проспект Стачек, 20

- Ивановский сад, Белевский проспект

- Виноградов сквер, переулок Матюшенко

- Сквер на улице Коллонтай, 20

- Сенатская площадь

- Исаакиевская площадь

- Таврический сад

- Овсянниковский сад

- Екатерининский сквер

- Сад Зимнего дворца, со стороны Дворцовой площади

- Сад Зимнего дворца, со стороны Дворцовой набережной

- Ново-Манежный сквер

- Инженерная улица, 8

- у Михайловского сада на набережной канала Грибоедова

- Малая Конюшенная улица, 16/26

- Малая Садовая улица, 3/54

- Невский проспект, 35

- Никольский сквер, Никольская площадь, 15

- Сквер на набережной Обводного канала, 144

- Салтыковский сад

- Площадь КДЦ "Максим", Ланское шоссе, 35

- Вишневый сад, Костромской проспект, 20

- Березовый сад, Забайкальская улица, проспект Энгельса, Олонецкая улица и Космтромкой проспект

- Парк Сосновка, между Северным проспектом, Тихорецким, Светлановский, Тореза и Витковского

- Сквер на Гаврской улице, 8

- Сквер на месте дуэли Пушкина

- Багратионовский сквер

- Полюстровский парк

- Двор на улице Кустодиева, 20/1

- Двор, проспект Художников, 29/2

- Двор улица Руднева, 21/1

- Двор улица Руднева, 4

- Сквер, улица Сикейроса, 19/1

- Сквер, Северный проспект, 8/2

- Двор, проспект Энгельса, 111/1

- Сад Ивана Фомина

- Сквер, проспект Луначарского между домам 1 и 5

- Двор, проспект Культуры, 22/1

- Сквер, улица Есенина, 8/1

- Сквер, Новороссийская улица, 22

- Сквер, проспект Луначарского, 37/2

- Сампсониевский сад, между Гренадерской, Лесным, Нейшлотской и Большим Сампсониевским

- у пруда "Очки", Московский проспект, 188а

- Парк Авиаторов

- Московский парк Победы, у Летнего театра

- Московский парк Победы, Центральная аллея

- Московский парк Победы, у павильона "Терраса"

- Московский парк Победы, у фонтана "Слава"

- Приморский парк Победы, Крестовский проспект, 21/3

- Южная роща, Типанова 2

- Северная роща, Типанова 27

- Пушкарский сад, улица Воскова, 1

- Сквер дом 51, корпус 1, литера Б по улице Коммуны

- Парк культуры и отдыха Екатериноф, Лифляндская, 12

- Парк Озеро Долгое, проспект Королева

- Сквер на Долгоозерной улице

- проспект Передовиков, дом 16, корпус 2, строение 1

- Ольгино, Вокзальная улица, 1

- поселок Парголово, Пригородный, улица Первого Мая, участок 6

- поселок Парголово, Торфяное, Старожиловская улица, 2

- пляж Морские Дубки в поселке Линий Нос, Новоцентральная улица

- поселок Лисий Нос, Центральная площадь

- Микрорайон Новая Охта, общественное пространство у дома 7, корпус 1 по улице Корнея Чуковского

- Заневский парк

- Парк Охта-Оккервиль

- Свердловская набережная у гостиницы "Охтинская"

- Малый Ильинский сад

- Парк Малиновка на пересечении Косыгина и Индустриального, либо напротив дома 20, корпус 1 по проспекту Энтузиастов, либо у пруда на проспекте Косыгина

- метро "Ладожская"

- набережная реки Глухарка, угол Богатырского и Шуваловского проспектов

- Удельный парк, Фермское шоссе, 21

- Удельный парк, между Удельным, Испытателей и Энгельса

- Сквер на Дрезденской улице, 12

- Сквер у памятника Виктору Цою, пересечение проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого

- Ушаковский сквер, пересечение улицы Турбиной и Оборонной

- Детская площадка Морошка, Заневский проспект, 55

- Сквер Лидии Клемент

- Сквер на Клинском проспекте

- Театральный сквер у Консерватории Римского-Корсакова

- Покровский сквер, площадь Тургенева

- Сад Олимпия, Московский проспект, 44

- Сад имени Валентина Пикуля, 7-я Красноармейская улица, 25

- Конногвардейский бульвар

- Сквер на улице Циолковского

- Рахманиновский сквер

- Сквер на улице Декабристов, 55

- Воскресенский сквер, Дровяной переулок

- Сквер Эйлера, 10-я линия В.О. между домами 31-33 и 37

- Сад Веры Слуцкой, между 15-й линией В.О. и Донской улицы

- Сквер у памятника Мусы Джалиля, Средний проспект В.О.

- Стрелка Васильевского острова, площадки у северной или южной Ростральной колонны

- набережная Лейтенанта Шмидта, бульвар у памятника Крузенштерну

- Парк Декабристов

- Сад Василеостровец

- Шкиперский сад

- Сквер Володина

- Площадь Сахарова

- Сквер Малые Гаванцы

- Новосмоленская набережная, сквер у реки Смоленки

- Воронцовский сквер, проспект Стачек

- Парк Интернационалистов, у проспекта Славы

- Парк Интернационалистов, пересечение проспекта Славы и Бухарестской

- Парк Интернационалистов, проспект Славы, 45

- Парк Героев-Пожарных, Южное шоссе, 55/1

- Парк Героев-Пожарных, у Софийской улицы

- Сквер Воинов-Освободителей

- под мостом Бетанкура, Петровский проспект, 20/9

- Яблоневый сад

- набережная реки Карповки, улица Чапаева, 30

- Сквер Профессора Попова, Каменноостровский проспект, 41

- Сад Андрея Петрова, Каменноостровский проспект, 26-28

- Пулковский парк у площади Победы

- Рощинский сад

- микрорайон Цветочный город, Пейзажная улица между домами 18/1 и 16/1

- Зима-Лето парк

- город Колпино, Павловская улица, 34

- город Колпино, Красная улица

- город Колпино, Парк культурны и отдыха

- город Колпино, Адмиралтейский сквер у памятника Меньшикову

- город Колпино, Городской сад

- город Колпино, сквер на Тверской улице

- поселок Усть-Ижора, площадь перед Муниципальным образованием

- - поселок Усть-Ижора, у памятника Святому Благоверному Князю Александру Невскому

- город Пушкин, Буферный парк

- город Пушкин, улица Магазейная, дом 42А

- город Пушкин, Набережная улица, 14

- город Пушкин, Колонистский пруд

- город Пушкин, Соборный сквер

- поселок Шушары, Первомайская улица, 1

- поселок Шушары, Пулковское отделение

- поселок Шушары, Ленсоветовский площадь между домами 8 и 10

- поселок Александровская, Краснокутская улица

- поселок Александровская, у малого пруда

- поселок Тярлево, Московская улица, дом 31

- поселок Тярлево, улица Новосестинская, дом 2а

- поселок Динамо, Клубная площадь, 1

- город Павловск, Березовая улица, 6

- город Павловск, Песчаный переулок, 11/16

- поселок Стрельна, Сквер перед Львовским дворцом

- город Петергоф, Торговая площадь

- поселок Левашово, проспект Карпова, 54-56

- поселок Левашово, улица Труда, 22

- поселок Левашово, Первомайская улица, 49

- поселок Левашово, у ДК "Левашовский", улица Володарского, 9

- Кронштадт, Летний сад

- Кронштадт, улица Карла Маркса

- Кронштадт, Якорная площадь

- Кронштадт, Андреевский сад

- Кронштадт, Петровский парк

- поселок Серово, Памятный знак летчики Героя Советского Союза Серова

- поселок Ушково, сквер героя Ушкова

- поселок Ушково, сквер на улице Тюрисевская

- поселок Смолячково, Приморское шоссе, 686

- Пулковский парк

- поселок Молодежное, Муниципальный парк, улица Правды, 6

- Комарово, Комаровский сквер

- Комарово, сквер на Привокзальной улице

- Сестрорецк, сквер у памятника Зощенко, улица Токарева, 7

Как подать заявку

Чтобы подать заявку, надо зайти на портал "Культура Петербурга", выбрать площадку и заполнить анкету. Подробную инструкцию можно посмотреть в материале.