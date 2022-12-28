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28 декабря 2022 12:52

Поминутная оплата парковок может появиться в Петербурге весной 2023 года

Чиновники планируют реализовать такую возможность
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Как именно будет работать новый формат оплаты, пока не уточняется.

Как именно будет работать новый формат оплаты, пока не уточняется.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Одна из самых больших зол платных парковок, на которую продолжают жаловаться петербуржцы, – короткая бесплатная стоянка. Горожане заверяют, что 15 минут не хватает, чтобы успеть забрать ребенка из школы или сходить с документами в загруженный МФЦ. Частый исход – прилетающий штраф за неоплаченные минуты после бесплатного периода. Даже если такая ситуация – просто случайность, автомобилистам приходится расставаться с тремя тысячами рублей. Такая нынче цена у разового штрафа за неоплаченную парковку.

Призыв сделать поминутную оплату продолжает звучать от водителей. Солидарен с ними и автоэксперт Дмитрий Попов. В конце концов, транспортные чиновники задумались о том, чтобы ввести такую удобную оплату.

- СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» планирует реализовать возможность введения поминутной оплаты стоянки в зоне ЕГПП весной 2023 года, - рассказали в комитете по транспорту «Комсомольской правде в Петербурге».

Как именно будет идти процесс подсчета минут и оплаты, а также перевод паркоматов на новый формат работы, в центре управления парковками пока не уточняют. Однако в начале декабря комитет по транспорту заявлял, что поминутный тариф будет действовать со второго часа стоянки.

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