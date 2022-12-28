Поминутная оплата парковок может появиться в Петербурге весной 2023 года

Как именно будет работать новый формат оплаты, пока не уточняется. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Одна из самых больших зол платных парковок, на которую продолжают жаловаться петербуржцы, – короткая бесплатная стоянка. Горожане заверяют, что 15 минут не хватает, чтобы успеть забрать ребенка из школы или сходить с документами в загруженный МФЦ. Частый исход – прилетающий штраф за неоплаченные минуты после бесплатного периода. Даже если такая ситуация – просто случайность, автомобилистам приходится расставаться с тремя тысячами рублей. Такая нынче цена у разового штрафа за неоплаченную парковку.

Призыв сделать поминутную оплату продолжает звучать от водителей. Солидарен с ними и автоэксперт Дмитрий Попов. В конце концов, транспортные чиновники задумались о том, чтобы ввести такую удобную оплату.

- СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» планирует реализовать возможность введения поминутной оплаты стоянки в зоне ЕГПП весной 2023 года, - рассказали в комитете по транспорту «Комсомольской правде в Петербурге».

Как именно будет идти процесс подсчета минут и оплаты, а также перевод паркоматов на новый формат работы, в центре управления парковками пока не уточняют. Однако в начале декабря комитет по транспорту заявлял, что поминутный тариф будет действовать со второго часа стоянки.

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