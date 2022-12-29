Завод «Красный треугольник» перестроят под гостиницы и офисы

Завод "Красный треугольник" превратят в отели, офисы, коворкинги. Фото: Артем КИЛЬКИН

Комплекс завода «Красный треугольник» признают памятником и превратят в гостинично-офисное пространство. Об этом стало известно после заседания рабочей группы Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт Петербурга, где рассматривалась историко-культурная экспертиза.

– Экспертиза выполнена с целью обоснования включения объекта культурного наследия «Комплекс товарищества Российско-американской резиновой мануфактуры "Треугольник" (80 производственных корпусов, соединенных переходами)» в единый госреестр в качестве памятника регионального значения, - сообщает пресс-служба Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Саму экспертизы проводила доктор архитектуры Маргарита Штиглиц Глава КГИОп Сергей Макаров поблагодарил ее за «титанический труд» и заявил, что нынешнее заседание - первый шаг к превращение территории завода в «достойное пространство».

Так предприятие выглядело до революции. Фото из справочника "Весь Петербург" / КГИОП

Кроме положительного решения о признании завода памятником, на заседании были озвучены и планы по переустройству производственных и конторских корпусов под современное использование.

- Предполагается приспособление под гостиничную инфраструктуру, но, конечно, планируется также создание общественно-деловых пространств. На первых этажах корпусов будут коворкинги и другие общественные зоны, - рассказал представитель инвестора.

Архитектурная концепция еще в разработке, но менять внешний вид знаменитых кирпичных зданий никто не даст. Особенно после включения в охранный реестр памятников. Сроки преображения комплекса «Красный треугольник» пока не называются.

Напомним, что соглашение о развитии территории завода было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.