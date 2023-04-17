Мужчина изнасиловал и утопил в ручье 16-летнюю племянницу в Ленинградской области

Найденную под мостом 16-девочку в Тихвине изнасиловал ее дядя Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Девочку, труп которой нашли в ручье под мостом в городе Тихвин Ленинградской области, мог убить ее дядя. В ходе расследования полиция выяснила, что 19-летний парень, который приходится 16-летней девочки родственником, начал насиловать ее еще год назад. Об этом 17 апреля 2023 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградкой области.

- 13 апреля в полицию обратилась мама 16-летней девочки и сообщила, что ее дочь не вернулась домой после уроков в гимназии. Начались поиски. Вскоре труп школьницы нашли по пути ее следования из школы, в ручье в 200 метрах от железнодорожного переезда "Улитов ручей", - рассказали в полиции.

На теле девочке при первом осмотре следов насильственной смерти обнаружено не было. По предварительным данным, смерть наступила в результате утопления.

Началась проверка и полиция нашла в телефоне девочки переписку с ее 19-летним дядей. Выяснилось, что с мая по декабрь 2022 года парень неоднократно насиловал племянницу.

Вечером 16 апреля парень был задержан. Проводится проверка. Возбуждены уголовные дела.