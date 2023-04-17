Новые станции зеленой ветки метро Петербурга получили официальные названия «Богатырская» и «Каменка»

Метрострой определился с названием для новых станций метро в конце зеленой ветки в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге окончательно определились, как будут называться новые станции метро на "зеленой" ветке метрополитена. Речь идет о станциях, которые еще только строятся в Приморском районе города, рабочие названия которых были "Туристская" и "Зоопарк". Об этом 17 апреля 2023 года рассказали в "Метрострое".

- Вносим ясность в топонимические споры и рассказываем об актуальных названиях будущих станций Невско-Василеостровской линии. Станция, проектные названия которой были "Яхтенная" и "Туристская" будет официально назваться "Богатырская", - говорится в документе постановления правительства города.

Официальное название "Каменка" получила станция метро, которую раньше назвали то "Зоопарк", то "Планерная". Станция откроется северо-восточнее перекрестка Комендантского и Шуваловского проспектов.

Отметим, что станция "Шуваловский проспект" сохранила за собой свое название. Она расположится на углу одноименного проспекта с проспектом Авиаконструкторов.

Щит "Надежда" начнет проходку тоннеля до станции метро "Каменка" уже в апреле-июне этого года.